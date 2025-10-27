Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit

Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit

27 oct. 2025, 12:05, Știri externe
Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit
Sursa_ Gazzetta Motori

Tragedie fără margine pentru un pompier din Italia. Ajuns la locul unui accident de maşină pentru a acorda primul ajutor, bărbatul a descoperit că una ditre victime era chiar fiul său.

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere, alături de alţi patru prieteni, pe 25 octombrie. Din nefericire, şoferul a pierdut controlul volanului, iar maşina a căzut de pe un pod şi a ajuns cu susul în jos într-un șanț, în regiuea Gallura, din nor-estul Sardiniei, Italia.

Potrivit datelor transise de agenţia ANSA, mașina s-a prăbușit de pe un pod mic, căzând aproximativ 9 metri şi aterizând pe stânci, într-o albie secată de râu.

Șoferul vehiculului a reuşit să iasă din maşină și a alergat la o casă din apropiere pentru a cere ajutor.

O echipă de pompieri s-a deplasat de urgență la locul accidentului pentru a începe să îi ajute pe toți cei aflați în vehicul.

Omar Masia a rămas blocat pe bancheta din spate, iar soarta a făcut ca unul dintre salvatorii sosiţi la faţa locului să fie chiar tatăl lui Omar, Massimiliano.

Comandantul Departamentului de Pompieri din Sassari, Antonio Giordano, a declarat pentru La Repubblica: „Suntem în stare de șoc. Întreaga echipă a coborât pe dig, iar Massimiliano al nostru și-a dat seama că fiul său era în fața lui.”

Fiul pompierului, singura victimă

Toţi pasagerii mașinii au suferit răni grave și au fost transportați la spital, mai puţin Omar.

„Toți băieții au fost scoşi din vehicul, duși la pasaj și resuscitați. Din păcate, singurul care nu a supraviețuit a fost Omar.”

Tatăl aflat în stare de şoc va beneficia de sprijin psihologic, anunţă comandantul Giordano.

„Am sunat deja personal la serviciul de sprijin psihologic pentru Massimiliano și cei patru colegi care au fost cu el aseară.”

„Toată lumea este devastată de tragedia care a lovit echipa noastră.”

Poliţiştii au iniţiat o anchetă pentru a înțelege cum s-a produs tragedia.

Deși viteza excesivă ar fi principala cauză a morţii lui Omar, starea drumului este, de asemenea, analizată, deoarece zona s-a confruntat cu vreme nefavorabilă în ultimele zile.

De asemenea, se efectuează teste pentru alcoolemie și droguri pentru a se stabili dacă acestea ar fi putut avea vreun impact asupra accidentului.

RECOMANDARILE AUTORULUI:

O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite

Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa

Citește și

EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
ULTIMA ORĂ Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
12:48
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
EXTERNE Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina
12:24
Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina
EXTERNE George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine”
12:16
George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine”
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce a pățit un adolescent după ce a înghițit aproape 200 de magneți
POLITICĂ Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
13:46
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
METEO Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
13:39
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
ECONOMIE Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
13:32
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
POLITICĂ Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
13:22
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
13:08
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
SPORT Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
12:51
Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul