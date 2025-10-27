Tragedie fără margine pentru un pompier din Italia. Ajuns la locul unui accident de maşină pentru a acorda primul ajutor, bărbatul a descoperit că una ditre victime era chiar fiul său.

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere, alături de alţi patru prieteni, pe 25 octombrie. Din nefericire, şoferul a pierdut controlul volanului, iar maşina a căzut de pe un pod şi a ajuns cu susul în jos într-un șanț, în regiuea Gallura, din nor-estul Sardiniei, Italia.

Potrivit datelor transise de agenţia ANSA, mașina s-a prăbușit de pe un pod mic, căzând aproximativ 9 metri şi aterizând pe stânci, într-o albie secată de râu.

Șoferul vehiculului a reuşit să iasă din maşină și a alergat la o casă din apropiere pentru a cere ajutor.

O echipă de pompieri s-a deplasat de urgență la locul accidentului pentru a începe să îi ajute pe toți cei aflați în vehicul.

Omar Masia a rămas blocat pe bancheta din spate, iar soarta a făcut ca unul dintre salvatorii sosiţi la faţa locului să fie chiar tatăl lui Omar, Massimiliano.

Comandantul Departamentului de Pompieri din Sassari, Antonio Giordano, a declarat pentru La Repubblica: „Suntem în stare de șoc. Întreaga echipă a coborât pe dig, iar Massimiliano al nostru și-a dat seama că fiul său era în fața lui.”

Fiul pompierului, singura victimă

Toţi pasagerii mașinii au suferit răni grave și au fost transportați la spital, mai puţin Omar.

„Toți băieții au fost scoşi din vehicul, duși la pasaj și resuscitați. Din păcate, singurul care nu a supraviețuit a fost Omar.”

Tatăl aflat în stare de şoc va beneficia de sprijin psihologic, anunţă comandantul Giordano.

„Am sunat deja personal la serviciul de sprijin psihologic pentru Massimiliano și cei patru colegi care au fost cu el aseară.” „Toată lumea este devastată de tragedia care a lovit echipa noastră.”

Poliţiştii au iniţiat o anchetă pentru a înțelege cum s-a produs tragedia.

Deși viteza excesivă ar fi principala cauză a morţii lui Omar, starea drumului este, de asemenea, analizată, deoarece zona s-a confruntat cu vreme nefavorabilă în ultimele zile.

De asemenea, se efectuează teste pentru alcoolemie și droguri pentru a se stabili dacă acestea ar fi putut avea vreun impact asupra accidentului.

