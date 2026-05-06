Prima pagină » Actualitate » Urmărire pe străzile din Craiova: un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție

Urmărire pe străzile din Craiova: un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție

Urmărire pe străzile din Craiova: un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O urmărire pe străzile din Craiova a sfârșit într-un accident grav. Un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție, miercuri, 6 mai 2026. Conducătorul auto nu a oprit în trafic, după ce a acroșat un autoturism parcat. În goana pe străzile din municipiu, mașina a fost interceptată de o altă autospecială a poliției. 

Nici în acel moment șoferul nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase utilizate de polițiști. S-a izbit frontal de autospecială. În urma incidentului, șoferul și pasagerul au coborât din mașină și au încercat să fugă. Un polițist de 27 de ani a fost rănit. Conducătorul auto a refuzat testarea și recoltarea mostrelor biologice. Pasagerul, un bărbat de 47 de ani, a fost testat cu etilotestul, având 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Urmărire pe străzile din Craiova un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție

Urmărire pe străzile din Craiova

Ce transmite Poliția

„În dimineața zilei de 6 mai a.c., patrula de siguranță publică formată din doi agenți de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pornit în urmărirea unui autoturism, care a acroșat un autoturism parcat și al cărui conducător auto nu a oprit la fața locului.

Întrucât șoferul autoturismului nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase folosite de polițiști, a fost solicitat sprijin, iar pe strada Calea Severinului autoturismul urmărit a fost interceptat de o altă autospecială de poliție, în care se aflau un polițist din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Nici de această dată autoturismul urmărit nu s-a conformat, moment în care a acroșat frontal autospeciala de poliție, fiind ulterior proiectat într-un autovehicul parcat.

În urma impactului, conducătorul auto și pasagerul au coborât din autoturism și au încercat să fugă, fiind interceptați și imobilizați de polițiști.

Întrucât aceștia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din județul Caraș-Severin, conducătorul auto, un bărbat, de 43 de ani, din orașul Filiași refuzând testarea și recoltarea mostrelor biologice.

De asemenea, în urma evenimentului rutier, un polițist din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, un tânăr, de 27 de ani, a necesitat îngrijiri medicale. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe