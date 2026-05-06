Urmărire pe străzile din Craiova: un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție

O urmărire pe străzile din Craiova a sfârșit într-un accident grav. Un polițist a fost rănit, după ce un șofer a izbit autospeciala de poliție, miercuri, 6 mai 2026. Conducătorul auto nu a oprit în trafic, după ce a acroșat un autoturism parcat. În goana pe străzile din municipiu, mașina a fost interceptată de o altă autospecială a poliției.

Nici în acel moment șoferul nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase utilizate de polițiști. S-a izbit frontal de autospecială. În urma incidentului, șoferul și pasagerul au coborât din mașină și au încercat să fugă. Un polițist de 27 de ani a fost rănit. Conducătorul auto a refuzat testarea și recoltarea mostrelor biologice. Pasagerul, un bărbat de 47 de ani, a fost testat cu etilotestul, având 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ce transmite Poliția

„În dimineața zilei de 6 mai a.c., patrula de siguranță publică formată din doi agenți de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pornit în urmărirea unui autoturism, care a acroșat un autoturism parcat și al cărui conducător auto nu a oprit la fața locului.

Întrucât șoferul autoturismului nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase folosite de polițiști, a fost solicitat sprijin, iar pe strada Calea Severinului autoturismul urmărit a fost interceptat de o altă autospecială de poliție, în care se aflau un polițist din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Nici de această dată autoturismul urmărit nu s-a conformat, moment în care a acroșat frontal autospeciala de poliție, fiind ulterior proiectat într-un autovehicul parcat.

În urma impactului, conducătorul auto și pasagerul au coborât din autoturism și au încercat să fugă, fiind interceptați și imobilizați de polițiști.

Întrucât aceștia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din județul Caraș-Severin, conducătorul auto, un bărbat, de 43 de ani, din orașul Filiași refuzând testarea și recoltarea mostrelor biologice.

De asemenea, în urma evenimentului rutier, un polițist din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, un tânăr, de 27 de ani, a necesitat îngrijiri medicale. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj.

