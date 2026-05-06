Prima pagină » Știri externe » După abandonul american, Franța și Marea Britanie vor să preia inițiativa în Strâmtoarea Ormuz. Macron s-a oferit să escorteze petrolierele din Golf

După abandonul american, Franța și Marea Britanie vor să preia inițiativa în Strâmtoarea Ormuz. Macron s-a oferit să escorteze petrolierele din Golf

După abandonul american, Franța și Marea Britanie vor să preia inițiativa în Strâmtoarea Ormuz. Macron s-a oferit să escorteze petrolierele din Golf
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O coaliție maritimă condusă de Franța și Marea Britanie este pregătită să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul este de acord să pună capăt războiului, scrie Bloomberg. Acest anunț vine la scurt timp după ce Statele Unite au renunțat, după doar trei zile, la o operațiune similară care risca să deturneze armistițiul cu Iranul care este în vigoare de o lună.

Franța și-a mutat portavionul Charles de Gaulle în Marea Roșie, unde se va alătura unui grup de nave ale altor țări partenere, a declarat miercuri un oficial francez.

Portavionul Charles de Gaulle

Președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul american, Donald Trump, și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, iar Franța își menține poziția că nu este parte a războiului, a declarat un oficial din biroul lui Macron.

Această mișcare vine în contextul în care Teheranul analizează noua propunere de pace a Statelor Unite de a pune capăt războiului. Noua ofertă ar duce la redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz și la ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Redeschiderea strâmtorii este esențială pentru piața globală a petrolului și pentru economie în general. Închiderea acestei rute de navigație a blocat aprovizionarea cu milioane de barili și a determinat o creștere bruscă a prețurilor.

Oferta franceză este valabilă atâta timp cât Iranul nu vizează navele și dacă atât companiile de transport maritim, cât și asigurătorii ar putea fi reasigurați.

Miercuri, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a declarat că, odată cu „noile protocoale în vigoare, va fi asigurată o trecere sigură și stabilă” prin calea navigabilă. Acest lucru a venit la scurt timp după ce a ieșit la iveală că SUA au propus un acord de pace pe care Teheranul îl are în vedere acum, dar directorii din industrie spun că este prea devreme și prea neclar pentru reluarea traversărilor.

Recomandările autorului:

Donald Trump justifică costul uriaș pentru sala de bal de la Casa Albă. De la anunțarea proiectului, bugetul pentru construcție s-a dublat

Surse din Pakistan confirmă că Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un memorandum pentru încetarea războiului

Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe