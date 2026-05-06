După abandonul american, Franța și Marea Britanie vor să preia inițiativa în Strâmtoarea Ormuz. Macron s-a oferit să escorteze petrolierele din Golf

O coaliție maritimă condusă de Franța și Marea Britanie este pregătită să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul este de acord să pună capăt războiului, scrie Bloomberg. Acest anunț vine la scurt timp după ce Statele Unite au renunțat, după doar trei zile, la o operațiune similară care risca să deturneze armistițiul cu Iranul care este în vigoare de o lună.

Franța și-a mutat portavionul Charles de Gaulle în Marea Roșie, unde se va alătura unui grup de nave ale altor țări partenere, a declarat miercuri un oficial francez.

Președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul american, Donald Trump, și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, iar Franța își menține poziția că nu este parte a războiului, a declarat un oficial din biroul lui Macron.

Această mișcare vine în contextul în care Teheranul analizează noua propunere de pace a Statelor Unite de a pune capăt războiului. Noua ofertă ar duce la redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz și la ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Redeschiderea strâmtorii este esențială pentru piața globală a petrolului și pentru economie în general. Închiderea acestei rute de navigație a blocat aprovizionarea cu milioane de barili și a determinat o creștere bruscă a prețurilor.

Oferta franceză este valabilă atâta timp cât Iranul nu vizează navele și dacă atât companiile de transport maritim, cât și asigurătorii ar putea fi reasigurați.

Miercuri, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a declarat că, odată cu „noile protocoale în vigoare, va fi asigurată o trecere sigură și stabilă” prin calea navigabilă. Acest lucru a venit la scurt timp după ce a ieșit la iveală că SUA au propus un acord de pace pe care Teheranul îl are în vedere acum, dar directorii din industrie spun că este prea devreme și prea neclar pentru reluarea traversărilor.

