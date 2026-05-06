Ciolacu anunță că Ținutul Buzăului își menține statutul de Geoparc Internațional UNESCO pentru încă patru ani 

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a postat pe contul său de Facebook, un mesaj prin care anunță că Ținutul Buzăului își menține statutul de Geoparc Internațional UNESCO.

Ținutul Buzăului își menține statutul de Geoparc Internațional UNESCO pentru încă patru ani

Fostul premier a evidențiat faptul că acest pas este o reconfirmare a valorii internaționale pe care o are zona, dar și a muncii depuse pentru protejarea patrimoniului.

„Ținutul Buzăului își menține statutul de Geoparc Internațional UNESCO pentru încă patru ani, după obținerea revalidării oficiale în cadrul rețelei UNESCO Global Geoparks. Este o reconfirmare importantă a valorii internaționale pe care o are această zonă și a muncii depuse în ultimii ani pentru protejarea patrimoniului natural și cultural, dezvoltarea comunităților locale și promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă. Ținutul Buzăului a primit cel mai înalt calificativ în procesul de evaluare UNESCO – cartonașul verde – în urma analizei realizate de experții internaționali în 2025”, a notat Marcel Ciolacu.

În a doua parte a postării, Ciolacu a precizat că un rol important l-a avut și Consiliul Județean Buzău.

„Consiliul Județean Buzău a avut și are un rol esențial în susținerea geoparcului, prin investiții, proiecte și coordonare administrativă. Revalidarea confirmă că direcția este una corectă și că Buzăul devine tot mai puternic pe harta turismului internațional. Mulțumiri tuturor celor implicați în acest proiect – echipei ADI Ținutul Buzăului, Universității din București, autorităților locale, partenerilor și comunităților care contribuie zi de zi la dezvoltarea acestui proiect. Ținutul Buzăului înseamnă patrimoniu, identitate și o șansă reală de dezvoltare pentru județul nostru”, a încheiat Marcel Ciolacu.

Recomandările autorului: