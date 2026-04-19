Pe 20 aprilie, luni, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie decid dacă vor mări cu 50% salariile judecătorilor cu 18 ani vechime.

Este vorba despre aceia care au grad de Curte de Apel. De asemenea, se doreşte reintroducerea sporului SIIJ(fosta Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) de 2 la sută pe zi ar trebui primit de toţi magistraţii care împlinesc 18 ani vechime și au grad de Curte de Apel, scrie G4Media.

Înainte de şedinţa de luni, a fost emis un ordin al şefei Înaltei Curţi, Lia Savonea, prin care era introdus „sporul SIIJ”n salariul de bază al magistraţilor care îndeplineau condiţiile de a activa în această entitate.

„De plata drepturilor (…) beneficiază judecătorii care în perioada de referinţă se încadrează în situaţia juridică reglementată de lege în baza documentelor justificative şi a verificărilor administrative efectuate de structurile competente, în conformitate cu dezlegările obligatorii stabilite prin Decizia nr. 13/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin reflectarea acestora în indemnizaţia de încadrare a judecătorilor”, se arată în ordinul semnat de Lia Savonea.

Cei de la G4Media subliniază că, prin acest procedeu, „Savonea majorează din pix salariile magistraţilor care îndeplineau condiţiile de a activa la SIIJ cu 2% pe zi din brut, pentru toate zilele calendaristice.

Adică, majorează cu 60 % din brut salariile pentru magistraţii care pe vremea SIIJ aveau 18 ani vechime şi grad de Curte de Apel.”

Cel puţin 1000 de magistraţi sunt beneficiarii acestei legi.

După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

Curg reacțiile după decizia CCR de validare a legii pensiilor magistraților. Ce spun Nicușor Dan, Ilie Bolojan, CSM. „Salutăm decizia” / „Va produce efecte grave”