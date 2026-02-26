După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

USR a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională a României. Potrivit comunicatului, acest proiect ar crește transparența și ar asigura o mai bună „competență profesională”.

Proiectul a fost inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu. Deputatul Alin Stoica acuză magistrații Curții Constituționale Române de „nivel scăzut de profesionalism” și „politizarea excesivă”.

„Pentru a crește transparența desemnării judecătorilor la Curtea Constituțională și pentru a exista garanția că persoanele numite îndeplinesc criteriile specificate de Constituție, inclusiv în ceea ce privește „înalta competență profesională”, USR a depus un proiect de lege prin care sunt stabilite reguli clare pentru desfășurarea procedurii în Parlament. „Am depus un proiect de modificare a Legii de funcționare a Curții Constituționale, cu scopul de a crește transparența desemnărilor în funcția de judecător constituțional și de a crește și nivelul profesional al candidaților. Dacă ar fi adoptate, aceste măsuri ar adresa în parte riscurile inerente ale deciziei politice. Am văzut deja nivelul scăzut de profesionalism la care se poate ajunge din cauza politizării excesive. Acest lucru trebuie să înceteze și primul pas este proiectul nostru”, declară deputatul USR Alin Stoica.

Judecătorii să fie audiați în Comisia Juridică, iar procesul să fie transmis public

USR vrea ca cei șase judecători din CRR să fie audiați de Comisia Juridică și în plenul Camerei, respectiv al Senatului, iar întregul proces să fie transmis public.

„Proiectul USR – inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu – prevede ca, în cazul celor șase judecători numiți de Parlament, candidații să fie audiați în Comisia juridică și în plenul Camerei, respectiv al Senatului, audierile fiind publice și transmise prin mijloace de comunicare în masă.

Candidaturile vor trebui depuse cu cel puțin 30 de zile înainte de data audierii în Comisia juridică.

„Așteptarea firească a românilor este ca numirile judecătorilor CCR să corespundă celor mai înalte standarde de transparență și profesionalism. Și prin acest proiect facem un pas important în a ne asigura de acest lucru”, afirmă deputata USR Oana Murariu, membră în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Suplimentar față de ce prevede acum legea, proiectul USR stabilește că fiecare candidat va depune, cu cel puțin 20 de zile înainte de data audierii, CV și documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de Constituție. Pentru un plus de rigurozitate și pentru eliminarea oricărei posibilități de interpretare, USR propune să fie precizate în Legea CCR și actele care pot dovedi îndeplinirea condițiilor din Constituție.

Astfel, pregătirea juridică superioară se va putea dovedi cu diplomă de licență în domeniul „Drept” sau „Științe juridice”, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă, după caz, iar pentru diplome obținute în străinătate, atestatul de echivalare sau recunoaștere emis de autoritatea competentă.

În ceea ce privește înalta competență profesională, aceasta va fi apreciată de către membrii Comisiei juridice în funcție de profilul profesional și reputația de specialist ale candidatului, ținând cont, printre altele, de titlurile și premiile obținute pentru recunoașterea profesională (titluri academice, distincții profesionale, apartenența la organisme științifice ori profesionale naționale sau internaționale etc.) și de actele privind activitatea științifică din domeniul juridic (lista lucrărilor, a publicațiilor, monografiilor, tratatelor sau articolelor publicate în reviste de specialitate juridică, ori a participărilor la conferințe naționale și internaționale de specialitate juridică).

La rândul său, vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior va fi dovedită prin înscrisuri eliberate de angajator, de autoritatea publică sau de organismul profesional competent, care atestă, pentru fiecare perioadă, durata și natura activității juridice desfășurate de candidat.

Lista tuturor candidaților și documentele depuse de aceștia vor fi publicate pe pagina de internet a Camerei Deputaților, respectiv Senatului în termen de 24 de ore de la depunerea lor. Publicarea se va realiza cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și regimul informațiilor clasificate”, precizează comunicatul.

Persoane specializate în Drept Constituțional, fără apartenență politică, vor participa la audierile din Comisia Juridică

O altă modificare majoră la procesul de selecție al judecătorilor din CCR este ca la audierile din Comisia Juridică, candidații să răspundă la întrebări din partea a trei puțin alți „invitați” fără apartenență politică și care sunt specializați în Dreptul Constituțional.

„Nu în ultimul rând, la audierile din Comisia juridică vor putea participa și vor putea adresa întrebări candidaților cel puțin trei invitați, care să nu fi făcut parte din vreun partid politic în ultimii 10 ani și să fie recunoscuți, la nivel național, pentru activitatea academică sau profesională în domeniul Dreptului constituțional. În urma audierilor, Comisia juridică va acorda fiecărui candidat un punctaj, însoțit de motivarea aferentă. Acestea vor fi incluse în raportul care va fi înaintat plenului Camerei Deputaților, respectiv Senatului”, se mai arată în comunicatul USR.

