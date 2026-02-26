Prima pagină » Justiție » După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 13:34, Justiție
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR

USR a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională a României. Potrivit comunicatului, acest proiect ar crește transparența și ar asigura o mai bună „competență profesională”. 

Proiectul a fost inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu. Deputatul Alin Stoica acuză magistrații Curții Constituționale Române de „nivel scăzut de profesionalism” și „politizarea excesivă”.

„Pentru a crește transparența desemnării judecătorilor la Curtea Constituțională și pentru a exista garanția că persoanele numite îndeplinesc criteriile specificate de Constituție, inclusiv în ceea ce privește „înalta competență profesională”, USR a depus un proiect de lege prin care sunt stabilite reguli clare pentru desfășurarea procedurii în Parlament.

„Am depus un proiect de modificare a Legii de funcționare a Curții Constituționale, cu scopul de a crește transparența desemnărilor în funcția de judecător constituțional și de a crește și nivelul profesional al candidaților. Dacă ar fi adoptate, aceste măsuri ar adresa în parte riscurile inerente ale deciziei politice. Am văzut deja nivelul scăzut de profesionalism la care se poate ajunge din cauza politizării excesive. Acest lucru trebuie să înceteze și primul pas este proiectul nostru”, declară deputatul USR Alin Stoica.

Judecătorii să fie audiați în Comisia Juridică, iar procesul să fie transmis public

USR vrea ca cei șase judecători din CRR să fie audiați de Comisia Juridică și în plenul Camerei, respectiv al Senatului, iar întregul proces să fie transmis public.

„Proiectul USR – inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu – prevede ca, în cazul celor șase judecători numiți de Parlament, candidații să fie audiați în Comisia juridică și în plenul Camerei, respectiv al Senatului, audierile fiind publice și transmise prin mijloace de comunicare în masă.

Candidaturile vor trebui depuse cu cel puțin 30 de zile înainte de data audierii în Comisia juridică.

„Așteptarea firească a românilor este ca numirile judecătorilor CCR să corespundă celor mai înalte standarde de transparență și profesionalism. Și prin acest proiect facem un pas important în a ne asigura de acest lucru”, afirmă deputata USR Oana Murariu, membră în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Suplimentar față de ce prevede acum legea, proiectul USR stabilește că fiecare candidat va depune, cu cel puțin 20 de zile înainte de data audierii, CV și documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de Constituție. Pentru un plus de rigurozitate și pentru eliminarea oricărei posibilități de interpretare, USR propune să fie precizate în Legea CCR și actele care pot dovedi îndeplinirea condițiilor din Constituție.

Astfel, pregătirea juridică superioară se va putea dovedi cu diplomă de licență în domeniul „Drept” sau „Științe juridice”, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă, după caz, iar pentru diplome obținute în străinătate, atestatul de echivalare sau recunoaștere emis de autoritatea competentă.

În ceea ce privește înalta competență profesională, aceasta va fi apreciată de către membrii Comisiei juridice în funcție de profilul profesional și reputația de specialist ale candidatului, ținând cont, printre altele, de titlurile și premiile obținute pentru recunoașterea profesională (titluri academice, distincții profesionale, apartenența la organisme științifice ori profesionale naționale sau internaționale etc.) și de actele privind activitatea științifică din domeniul juridic (lista lucrărilor, a publicațiilor, monografiilor, tratatelor sau articolelor publicate în reviste de specialitate juridică, ori a participărilor la conferințe naționale și internaționale de specialitate juridică).

La rândul său, vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior va fi dovedită prin înscrisuri eliberate de angajator, de autoritatea publică sau de organismul profesional competent, care atestă, pentru fiecare perioadă, durata și natura activității juridice desfășurate de candidat.

Lista tuturor candidaților și documentele depuse de aceștia vor fi publicate pe pagina de internet a Camerei Deputaților, respectiv Senatului în termen de 24 de ore de la depunerea lor. Publicarea se va realiza cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și regimul informațiilor clasificate”, precizează comunicatul.

Persoane specializate în Drept Constituțional, fără apartenență politică, vor participa la audierile din Comisia Juridică

O altă modificare majoră la procesul de selecție al judecătorilor din CCR este ca la audierile din Comisia Juridică, candidații să răspundă la întrebări din partea a trei puțin alți „invitați” fără apartenență politică și care sunt specializați în Dreptul Constituțional.

„Nu în ultimul rând, la audierile din Comisia juridică vor putea participa și vor putea adresa întrebări candidaților cel puțin trei invitați, care să nu fi făcut parte din vreun partid politic în ultimii 10 ani și să fie recunoscuți, la nivel național, pentru activitatea academică sau profesională în domeniul Dreptului constituțional.

În urma audierilor, Comisia juridică va acorda fiecărui candidat un punctaj, însoțit de motivarea aferentă. Acestea vor fi incluse în raportul care va fi înaintat plenului Camerei Deputaților, respectiv Senatului”, se mai arată în comunicatul USR.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT
13:14
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT
FLASH NEWS Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
12:43
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
FLASH NEWS Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”
11:07
Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”
FLASH NEWS Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
15:31
Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
JUSTIȚIE Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. V. Grigorescu: „Voi modifica regulamentul de ordine interioară a DNA”
09:31, 24 Feb 2026
Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. V. Grigorescu: „Voi modifica regulamentul de ordine interioară a DNA”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15, 23 Feb 2026
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Alcoolul schimbă profund modul în care creierul nostru comunică, arată un nou studiu
SCANDAL Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
13:38
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
FLASH NEWS Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
13:37
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
SĂNĂTATE Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
13:29
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
NEWS ALERT Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”
12:48
Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”
INEDIT Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
12:47
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
NEWS ALERT Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor
12:44
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe