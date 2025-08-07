Fostul club Bellagio, aflat chiar în centrul stațiunii Mamaia, arde în aceste momente. Fumul se vede de la kilometrii distanță. Deocamdată nu sunt rapotate victime.

UPDATE: ”Incendiul este localizat la ora 20:05. S-a desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp”, a transmis ISU Constanţa. Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați să intervină astăzi, 7 august 2025 la un incendiu izbucnit la fostul club Belagio din stațiunea Mamaia.

Potrivit ISU Dobrogea la fața locului intervine Punctul Temporar de Stingere Tomis, Detașamentul Fripis cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, Autoscara, Descarcerarea și SMURD Mamaia.