Lista zilelor libere plătite este generoasă și în 2026, iar pe lângă sărbătorile legale deja cunoscute mai există și situații în care românii pot sta acasă și pot fi plătiți integral sau parțial, conform legislației în vigoare. Dar mulți angajați nu cunosc toate aceste drepturi, deși ele sunt garantate prin Codul muncii și prin legi speciale.
Zilele libere plătite reprezintă un drept esențial pentru salariați, iar anul acestea ele includ atât zilele de sărbătoare legală, cât și zile acordate pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale.
În 2026, angajații din România beneficiază de zile libere plătite cu ocazia sărbătorilor legale stabilite prin lege, acestea fiind acordate tuturor salariaților, indiferent de domeniul de activitate, cu excepția celor care lucrează în sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă.
În total, aceste zile libere plătite oferă angajaților oportunitatea de a avea mai multe weekenduri prelungite pe parcursul anului, notează bzi.ro.
Pe lângă sărbătorile legale, Codul Muncii prevede zile libere plătite pentru anumite evenimente personale, care nu se scad din concediul de odihnă și sunt acordate în baza documentelor justificative.
Cererile trebuie depuse la timp, iar documentele justificative sunt obligatorii în cazul zilelor libere pentru evenimente personale sau situații speciale.
Anul acesta, părinții pot beneficia de zile libere plătite în mai multe situații speciale. Una dintre cele mai cunoscute este ziua liberă pentru supravegherea copilului, acordată atunci când cursurile sunt suspendate din motive precum condiții meteorologice extreme, situații de urgență sau alte decizii ale autorităților.
Părinții au dreptul și la:
În aceste cazuri, indemnizația este, de obicei, de 75% din salariul de bază, în limitele prevăzute de lege.
Există și alte situații în care angajații pot sta acasă și pot fi plătiți, chiar dacă nu este vorba despre o sărbătoare legală. Este vorba despre:
În anumite domenii, zilele libere pot fi acordate ulterior, dacă activitatea nu poate fi întreruptă în ziua respectivă.
Mai mult, angajații care lucrează în sectoare esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau energia, pot fi chemați la muncă în zilele de sărbătoare legală. În aceste cazuri, legea prevede compensarea prin timp liber corespunzător sau prin spor salarial.
Numărul exact de zile libere diferă în funcție de contractul colectiv de muncă sau de regulamentul intern al angajatorului, însă dreptul este recunoscut prin lege.
