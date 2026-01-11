Lista zilelor libere plătite este generoasă și în 2026, iar pe lângă sărbătorile legale deja cunoscute mai există și situații în care românii pot sta acasă și pot fi plătiți integral sau parțial, conform legislației în vigoare. Dar mulți angajați nu cunosc toate aceste drepturi, deși ele sunt garantate prin Codul muncii și prin legi speciale.

Zilele libere plătite reprezintă un drept esențial pentru salariați, iar anul acestea ele includ atât zilele de sărbătoare legală, cât și zile acordate pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale.

În 2026, angajații din România beneficiază de zile libere plătite cu ocazia sărbătorilor legale stabilite prin lege, acestea fiind acordate tuturor salariaților, indiferent de domeniul de activitate, cu excepția celor care lucrează în sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă.

Printre cele mai importante zile libere legale din 2026 se numără:

1 și 2 ianuarie – Anul Nou;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Paștele ortodox – două zile libere;

1 mai – Ziua Muncii;

Rusaliile – două zile libere;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 și 26 decembrie – Crăciunul.

În total, aceste zile libere plătite oferă angajaților oportunitatea de a avea mai multe weekenduri prelungite pe parcursul anului, notează bzi.ro.

Pe lângă sărbătorile legale, Codul Muncii prevede zile libere plătite pentru anumite evenimente personale, care nu se scad din concediul de odihnă și sunt acordate în baza documentelor justificative.

Angajații pot primi zile libere plătite în următoarele situații speciale:

căsătoria salariatului;

nașterea unui copil;

decesul unui membru al familiei;

căsătoria copilului.

Cererile trebuie depuse la timp, iar documentele justificative sunt obligatorii în cazul zilelor libere pentru evenimente personale sau situații speciale.

Zile libere plătite pentru părinți, în 2026

Anul acesta, părinții pot beneficia de zile libere plătite în mai multe situații speciale. Una dintre cele mai cunoscute este ziua liberă pentru supravegherea copilului, acordată atunci când cursurile sunt suspendate din motive precum condiții meteorologice extreme, situații de urgență sau alte decizii ale autorităților.

Părinții au dreptul și la:

concediu paternal plătit;

zile libere pentru îngrijirea copilului bolnav;

zile libere în cazul închiderii temporare a școlilor sau grădinițelor.

În aceste cazuri, indemnizația este, de obicei, de 75% din salariul de bază, în limitele prevăzute de lege.

Zile libere, plătite, pentru situații speciale

Există și alte situații în care angajații pot sta acasă și pot fi plătiți, chiar dacă nu este vorba despre o sărbătoare legală. Este vorba despre:

donarea de sânge;

participarea ca martor sau jurat, la solicitarea autorităților;

situații de forță majoră sau stare de alertă.

În anumite domenii, zilele libere pot fi acordate ulterior, dacă activitatea nu poate fi întreruptă în ziua respectivă.

Mai mult, angajații care lucrează în sectoare esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau energia, pot fi chemați la muncă în zilele de sărbătoare legală. În aceste cazuri, legea prevede compensarea prin timp liber corespunzător sau prin spor salarial.

Numărul exact de zile libere diferă în funcție de contractul colectiv de muncă sau de regulamentul intern al angajatorului, însă dreptul este recunoscut prin lege.

