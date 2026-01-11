Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Iată care este starea de sănătate a celebrei artiste.

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Primele informații arată că artista ar fi suferit un preinfarct. La ora actuală se află în stare stabilă.

Artista este internată în Spitalul județean Suceava. Familia a cerut ca, pentru moment, orice informații să fie păstrate confidențial.

Sofia Vicoveanca este o figură importantă a muzicii populare românești, recunoscută nu doar pentru talentul său, ci și pentru discreția, eleganța și respectul impuse de-a lungul carierei sale îndelungate.

FOTO / Sofia Vicoveanca și-a ales hainele de înmormântare. ”Dacă mă îmbracă în haine colorate, ȚIPĂTOARE, sar din sicriu”