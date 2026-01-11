Prima pagină » Actualitate » Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei

Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei

11 ian. 2026, 13:44, Actualitate
Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Iată care este starea de sănătate a celebrei artiste.

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Primele informații arată că artista ar fi suferit un preinfarct. La ora actuală se află în stare stabilă.

Artista este internată în Spitalul județean Suceava. Familia a cerut ca, pentru moment, orice informații să fie păstrate confidențial.

Sofia Vicoveanca este o figură importantă a muzicii populare românești, recunoscută nu doar pentru talentul său, ci și pentru discreția, eleganța și respectul impuse de-a lungul carierei sale îndelungate.

FOTO / Sofia Vicoveanca și-a ales hainele de înmormântare. ”Dacă mă îmbracă în haine colorate, ȚIPĂTOARE, sar din sicriu”

Recomandarea video

Citește și

FOTO Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul
14:49
Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Proteste ale contribuabililor
14:44
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Proteste ale contribuabililor
UTILE O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu
14:11
O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu
UTILE Câte zile libere vor avea angajații români în 2026, conform legislației în vigoare. Vezi lista completă 
13:38
Câte zile libere vor avea angajații români în 2026, conform legislației în vigoare. Vezi lista completă 
METEO Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo
13:26
Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo
DESTINAȚII Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile
12:55
Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Analizele ADN arată cine ar fi fost ultimul șaman siberian

Cele mai noi

Trimite acest link pe