Tensiuni în creștere la NATO: Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei, dar armata i se opune

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 13:41, Știri externe
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțe americane, pe 3 ianuarie, l-ar fi încurajat pe președintele SUA, Donald Trump, să meargă mai departe cu planul de anexare a Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. Se confruntă însă cu rezistență din partea unor figuri militare de rang înalt, relatează The Mail on Sunday, citat de Daily Mail.

Potrivit cotidianului britanic, Trump a cerut Comandamentului Operațiunilor Speciale Conjugate (JSOC) să pregătească planul de invazie, dar acesta este respins de către șefii în fruntea structurilor militare, pe motiv că ar fi ilegal și neînsoțit de susținere din partea Congresului.

Sursele ziarului spun că „războinicii” politici din jurul președintelui american, conduși de consilierul politic Stephen Miller, au fost atât de încurajați de succesul operațiunii de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, încât vor să acționeze rapid pentru a prelua insula înainte ca Rusia sau China să facă un pas.

Diplomații britanici cred că liderul de la Casa Albă este, de asemenea, motivat de dorința de a distrage atenția alegătorilor americani de la performanța economiei SUA înainte de alegerile de la jumătatea mandatului de anul acesta, după care ar putea pierde controlul asupra Congresului în favoarea democraților.

Însă o mișcare atât de dramatică l-ar pune în conflict cu Sir Keir Starmer și ar duce, practic, la prăbușirea NATO.

Deși Danemarca a permis încă din 1953 prezența militară americană pe insulă, Groenlanda este văzută ca strategică în contextul topirii ghețurilor arctice, al noilor rute maritime și al competiției dintre marile puteri.

Mai mult, Groenlanda este considerată una dintre cele mai promițătoare surse europene de minerale rare, esențiale pentru industriile viitorului.

Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump

Donald Trump, furibund pe tema Groenlandei, amenință cu anexarea: „Dacă nu vor cu frumosul, atunci va fi cu urâtul. SUA nu vor avea Rusia sau China vecini. Vom face ceva, fie că le place, fie că nu". Ce spune liderul SUA despre cumpărarea teritoriului danez/ Răspunsul Groenlandei pentru Trump: „Nu!"

