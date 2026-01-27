Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024

Garda Națională de Mediu a transmis că, în anul 2025, au fost aplicate amenzi-record, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare decât în anul 2024. De menționat că, potrivit comunicatului emis, numărul controalelor de anul trecut a fost cu câteva mii mai mic decât în 2024.

Potrivit raportului publicat de GNM, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 163 de milioane de lei, acest lucru reprezentând un record pentru GNM.

Garda Națională de Mediu a anunțat că în anul 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 de milioane de lei

„Deşi numărul acţiunilor de inspecţie şi control a scăzut, ca urmare a integrării României în spaţiul Schengen, dar şi a creşterii complexităţii acţunilor de control, numărul şi valoarea sancţiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creştere între 20-25% la fiecare indicator cheie, faţă de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru GNM”, a trasnmis, marţi Garda Naţională de Mediu.

Conform datelor prezentate marți de instituție, în anul 2025 s-au făcut 39.121 acțiuni de inspecție și control, comparativ cu anul 2024, când au fost făcute 47.566 de acțiuni și s-au dat amenzi în valoare totală de 129.074.000 lei.

„Analiza datelor aferente perioadei 2023–2025 evidenţiază o dinamică semnificativă a activităţii de inspecţie şi control desfăşurate de Garda Naţională de Mediu, cu accent tot mai pronunţat pe eficienţa intervenţiei şi fermitatea sancţionatorie, în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Numărul total al acţiunilor de inspecţie şi control a înregistrat o creştere în anul 2024 comparativ cu 2023, urmată de o scădere în 2025. Această evoluţie reflectă orientarea instituţiei, în anul 2025, către controale mai complexe, tematice şi aprofundate, care presupun un timp de alocare mai mare per acţiune, dar generează un impact mai ridicat asupra gradului de conformare. În pofida diminuării numărului de controale în anul 2025, numărul amenzilor aplicate a înregistrat o creştere semnificativă, atingând cel mai ridicat nivel din perioada analizată. Această evoluţie este susţinută de majorarea considerabilă a valorii totale a sancţiunilor contravenţionale, care a crescut cu peste 26% faţă de anul anterior, reflectând o aplicare mai riguroasă a legislaţiei de mediu şi o abordare fermă a neconformităţilor grave. Totodată, gradul de încasare al amenzilor aplicate se ridică la 89%”, se arată în raportul GNM.

Sursa citată menționează că sectorul deșeurilor a rămas în top-ul problemelor principale de mediu, la nivel național. Aproximativ o treime din primăriile din țară au fost amendate de comisarii de mediu, din cauza faptului că nu respectă țintele de tratare a deșeurilor. Au fost aplicate sancţiuni consistente pe fiecare pas din lanţul de gestionare, de la colectare, transport şi depozitare.

Peste 2 milioane de tone deşeuri nu apar ca fiind recepţionate în centre, dar apar ca fiind transportate.

”Sectoarele unde sancțiunile contravenționale au ponderi semnificative:

Gestionarea deșeurilor de către administrațiile locale (3.065 de UAT-uri): 24.988.500 lei

Transportul de deșeuri: 2.204.000 lei

Acțiunea DEȘEURI 2025: 4.528.800 lei

Acțiune control depozite deșeuri municipale: 1.840.000 lei

Șantierele de construcții care nu respectă reglementările privind calitatea aerului: 13.466.100 lei

Exploatări resurse minerale (inclusiv balastiere): 10.496.500 lei un nivel fără precedent pentru acest tip de activitate.

Colectare deșeuri feroase și neferoase: 4.176.000 lei

Activități comeciale pe plajă și respectarea regimului de protecție mediu si costier: 4.384.500 lei

Actiuni de control pentru protejarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii – 1.082.500 lei”, se arată în comunicat.

AUTORUL RECOMANDĂ