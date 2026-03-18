Locuitorii din Capitală se sufocă din cauza sării și a nisipului folosite iarna. Garda de Mediu anunță că a lansat o serie de controale și verificări

Garda Națională de Mediu a anunțat că își intensifică controalele în București, în urma creșterii nivelului poluării atmosferice. O parte semnificativă a poluării este generată de materialele antierapante utilizate în sezonul rece, care, în condiții de trafic intens și lipsa precipitațiilor, ajung în aer sub formă de pulberi.

În contextul înregistrării unor concentrații ridicate de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) la nivelul Municipiului București, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au demarat acțiuni operative în teren pentru identificarea surselor de poluare și limitarea impactului asupra populației.

„În contextul înregistrării unor concentraţii ridicate de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) la nivelul Municipiului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu a demarat acţiuni operative în teren pentru identificarea surselor de poluare şi limitarea impactului asupra populaţiei. Verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant (nisip şi sare) utilizat în sezonul rece, care, în condiţii de trafic intens şi lipsa precipitaţiilor, este antrenat în aer sub formă de pulberi”, se arată într-un comunicat al instituţiei, postat pe Facebook.

Astfel, Garda de Mediu a extins acțiunile de control în zona de nord a Capitalei, unde sunt în desfășurare lucrări majore de infrastructură. Comisarii verifică respectarea programelor de umectare, existența rampelor de spălare a roților și măsurile de prevenire a degajării de praf. De asemenea, au fost demarate controale la toate primăriile de sector, urmate de un control la Primăria Capitalei, pentru verificarea măsurilor adoptate privind calitatea aerului și implementarea obligațiilor stabilite anterior.

„Totodată, Garda Naţională de Mediu a transmis o adresă tuturor primăriilor de sector ale Capitalei prin care le-a solicitat să ia măsuri privind reducerea emisiilor de pulberi în resuspensie, prin intervenţia serviciilor publice pentru îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil (aspirarea mecanizată şi spălarea carosabilului). Creşterea nivelului de pulberi în Bucureşti este rezultatul unui cumul de factori, însă gestionarea necorespunzătoare a materialului antiderapant şi activităţile de şantier au un rol important în amplificarea fenomenului”.

În cursul acțiunii tematice de control demarată în data de 16 martie 2026 de comisarii din cadrul Comisariatului Municipiului București, au fost verificate stațiile liniei de metrou M6 – B-dul Expoziției, Montreal, Gara Băneasa și Aeroport Băneasa, unde există rampă de spălarea pentru autovehiculele ce deservesc șantierele.

