INCENDIU violent la un hotel din Prahova. Două NEPALEZE au murit carbonizate. Clădirea funcționa fără autorizație de securitate la incendiu

Mihai Tănase
29 sept. 2025, 09:04, Actualitate
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

UPDATE 2: Incendiul a fost lichidat. Două persoane au fost găsite carbonizate. Este vorba de două femei, originare din Nepal, în vârstă de 21 și, respectiv, 24 de ani.

Potrivit ultimelor informații, hotelul afectat de incendiu se numește Daly.

UPDATE 1: ISU Prahova a transmis că hotelul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu și că su fost impuse sancțiuni.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat ca operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale.

Misiunile de stingere a tuturor focarelor continuă, concomitent cu căutarea persoanei despre care exista informația ca ar fi dispărută”.

Știrea inițială:

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), imobilul afectat are regim de înălțime P+1.

„Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, a transmis IGSU.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție: cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

La această oră focul a fost localizat și nu mai există risc de propagare.

La momentul izbucnirii incendiului in interior se aflau 5 persoane, din care 3 s-au autoevacuat. Echipajele de pompieri continuă operațiunile de căutare și salvare.

În prezent, două persoane sunt date dispărute.

FOTO: Observatorul Prahovean

