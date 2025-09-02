Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu

Procedura reînnoirii vizei fără interviu, în cazul românilor care călătoresc în SUA, aduce cu sine câteva modificări, începând cu data de 2 septembrie. Anunțul a fost făcut pe site-ul Ambasadei SUA la București și spune că au fost restrânse categoriile de persoane care beneficiază de acest lucru.

Câteva categorii de solicitanți de vize de călătorie în SUA vor fi scutiți de un interviu în persoană cu un funcționar consular, începând cu 2 septembrie 2025. Printre aceștia se află:

solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale; solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vărsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Însă, angajații din consulate pot solicita, chiar și în cazurile de mai sus, în cazul în care consideră necesar sau din oricare alt motiv, se precizează în anunțul postat pe site.

De asemenea, Ambasada SUA mai atrage atenția că solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

Odată cu instalarea administrației Trump, s-a trecut la adoptarea unor politici de sporire a vigilenței pentru limitarea imigrației ilegale. De asemenea, SUA va cere vizitatorilor străini să achite o „taxă de integritate a vizei” de cel puțin 250 de dolari, pe lângă costurile ocazionate cu solicitarea documentului.

La sfârșitul lunii martie, a acestui an, Departamentul de Securitate Internă a SUA a anunțat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în Visa Waiver.

