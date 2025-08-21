Pentru a călători în continuare în SUA, românii trebuie să își reînnoiască vizele B1/B2. Ambasada Statelor Unite de la București a făcut un anunț important privind eficientizarea și simplificarea procesului consular.

Românii vor putea de la 2 septembrie 2025 să înceapă procesul de reînnoire a vizelor fără interviu.

Criteriile de reînnoire pentru vizele B1/B2

Cererea de reînnoire va putea fi depusă prin curier, fără a mai fi necesară prezența la ghișeu. Însă, solicitantul trebuie să îndeplinească anumite criterii și trebuie să fie posesor de vize B1/B2.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească românii posesori de aceste tipuri de vize:

să trimită dosarul în cel mult 12 luni de la expirarea vizei anterioare;

să aibă cel puțin 18 ani de la momentul eliberării vizei precedente;

să depună documentele în țara de cetățenie sau reședință;

să nu aibă nicio viză respinsă anterior și nu a fost declarat neeligibil;

În anumite condiții, reprezentanții consulari își rezervă dreptul de a chema solicitanții la un interviu.

Recomandările Ambasadei SUA

Ambasada SUA a subliniat că odată cu intrarea în vigoare a schimbărilor, categoriile de solicitanți eligibili pentru procedura fără interviu se vor restrânge. Românii interesați trebuie să consulte permanent site-ul oficial al Ambasadei SUA.

Acolo vor fi publicate noutăți despre taxele care trebuie să fie plătite, documentele necesare și pentru pașii de urmat pentru depunerea cererilor. Din păcate pentru românii care își doresc să organizeze excursii în SUA, fără viză, pentru perioade scurte, țara noastră rămâne în continuare exclusă din programul Visa Waiver din cauza anulării turului doi al alegerilor prezidențiale de pe 8 decembrie 2024.

România, încă exclusă din programul Visa Waiver

Într-un raport publicat pe 13 august, Departamentul de Stat al SUA a criticat dur România pentru anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Departamentul a contestat varianta oficială a statului român privind interferența Rusiei în favoarea candidatului naționalist conservator Călin Georgescu prin intermediul rețelelor de socializare.Departamentul de Stat american a constatat „multiple nereguli și încălcări ale legii electorale” care au compromis „transparența și corectitudinea campaniei electorale”.

În februarie 2025, vicepreședintele SUA, JD Vance, a condamnat decizia statului român privind anularea scrutinului electoral. El a acuzat instituțiile din România de încălcarea „valorilor democratice”.

Și ministra de Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că România a fost exclusă din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Românii trebuie să parcurgă în continuare procesul standard pentru a obține o viză de călătorie în SUA.

