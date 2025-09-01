Prima pagină » Știri externe » SUA suspendă acordarea de vize noi pentru majoritatea cetățenilor palestinieni. Cum justifică Washingtonul decizia

Andrei Văcaru
01 sept. 2025, 10:59, Știri externe
Departamentul de Stat al SUA și-a instruit diplomații să refuze majoritatea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene, indiferent dacă aceștia locuiesc în Cisiordania, Gaza sau în străinătate, informează CNN.

Mesajul, datat 18 august și semnat de secretarul de Stat Marco Rubio, instruiește toate ambasadele și consulatele americane să refuze vizele de non-imigrant „tuturor deținătorilor de pașapoarte ale Autorității Palestiniene eligibile în alt mod” care folosesc acel pașaport pentru a solicita o viză. Reprezentanțele diplomatice au fost instruite să facă acest lucru „cu efect imediat”.

Vizele de non-imigrant includ o gamă largă de documente de călătorie, inclusiv vizele pentru studenți, profesori, turiști, oameni de afaceri și cei care solicită tratament medical.

Politica generală de refuz, relatată pentru prima dată de New York Times, face parte dintr-o serie de acțiuni întreprinse de Administrația Trump pentru a împiedica cetățenii palestinieni să ajungă în Statele Unite.

SUA au interzis emiterea de vize pentru mai mulți oficiali palestinieni

Pe 16 august, Departamentul de Stat a transmis că „toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza” au fost suspendate în așteptarea unei revizuiri. Vineri, instituția a anunțat că revocă și refuză vizele membrilor Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) și Autorității Palestiniene (AP), inclusiv președintelui AP, Mahmoud Abbas, înaintea Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Restricțiile vin în contextul în care o serie de țări se pregătesc să recunoască un stat palestinian, iar războiul din Gaza continuă să facă ravagii în rândul populației civile, notează sursa citată.

În mesajul intern, Departamentul de Stat a declarat că ia măsuri „pentru a se asigura că astfel de cereri au fost supuse protocoalelor necesare de verificare și screening pentru a asigura identitatea solicitantului și eligibilitatea acestuia pentru o viză în conformitate cu legislația americană”.

„Administrația Trump ia măsuri concrete în conformitate cu legislația americană și cu securitatea noastră națională în ceea ce privește restricțiile și revocările anunțate privind vizele pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene. Fiecare decizie privind vizele este o decizie de securitate națională, iar Departamentul de Stat verifică și soluționează deciziile privind vizele pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene în consecință” a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Conform mesajului, politica nu se aplică palestinienilor care solicită vize de imigrare sau celor care solicită vize folosind un alt pașaport decât cel palestinian.

Sursa foto: Shutterstock

