Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”

Expertul în longevitate, pe nume Dr. David Cespedes, a avertizat faptul că consecințele se pot manifesta pe termen lung, scrie La Razon.

Este vorba despre consumul de ton, un aliment de bază pentru mulți. Însă consumul de ton la conserve a fost pus sub semnul întrebării de unii specialiști în sănătate și longevitate. Printre aceștia, David Céspedes, medic specializat în longevitate, a avertizat asupra riscurilor consumului frecvent de ton, mai din cauza prezenței metalelor grele care pot trece neobservate.

„Știați că atunci când mâncați ton consumați una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier?”, întreabă el la începutul explicației sale. Se referă la mercur, un poluant de mediu, în principal sub formă de metilmercur, care se acumulează în pește și crustacee.

„Au fost analizate zeci de probe de ton și practic toate conțin mercur”, spune el, referindu-se la multiple studii efectuate în Europa care au concluzionat că nivelul acestui poluant de mediu este atât de ridicat încât consumul său nu este recomandabil. Chiar și așa, problema nu constă în prezența acestui element în sine, ci mai degrabă în impactul său asupra organismului uman.

„Mercurul este o neurotoxină; se acumulează în creier și în sistemul nervos”, așa că efectele sale sunt de obicei mai pronunțate pe termen lung”. În acest sens, el a subliniat că „poate afecta memoria, starea de spirit și funcția cognitivă”. Pentru a ilustra acest aspect, Céspedes a explicat locul tonului în lanțul trofic. „Este un pește mare, aflat în vârful lanțului trofic, și acumulează metale grele de la peștii mai mici”, a adăugat el.

Totuși, profesionistul din domeniul sănătății a clarificat că acest aliment nu ar trebui eliminat complet din dietă. „Nu este vorba că nu poți mânca ton, ci că nu-l poți consuma fără rețineri”, a explicat el. Mai precis, dacă este ingredientul principal în mesele de zi cu zi, persoana în cauză va începe să întâmpine probleme.

David Céspedes explică acest lucru în detaliu, subliniind riscul de a-l consuma în fiecare zi. „Problema nu este ceea ce faci într-o zi, ci ceea ce repeți ani de zile”, subliniază el, referindu-se la această „acumulare lentă și tăcută”.

