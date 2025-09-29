La București, în Piața Victoriei și în mai multe centre universitare din țară, au fost anunțate ample proteste ale studenților, chiar în ziua care marchează debutul noului an universitar. Astfel, aceștia își arată dezaprobarea față de măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan, ale cărui prevederi reduc substanțial fondurile alocate pentru transportul studenților și bursele.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeştidin România (ANOSR) a chemat studenții să protesteze pe 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în Piaţa Victoriei. În țară vor fi ținute ceremonii doar la câteva universități. Alianța studențească anunță, pe platforma de socializare Facebook, proteste și în marile centre universitare din țară.

Studenții de la Universitatea de Petrol și Gaze protestează pașnic

Valul de proteste a fost comentat și de parlamentarul Andrei Gușă, deputat AUR. Acesta a remarcat, într-o postare pe aceeași rețea de socializare, că măsurile de austeritate afectează interesul național.

”Să susținem protestul studenților! Tăierile lui Bolojan ce afectează educația românească reprezintă un atac frontal împotriva interesului național.

În cadrul UPG Ploiești (Universitatea de Petrol și Gaze), declarăm anul universitar 2025-2026 deschis. Nu trebuie să uităm că prima rafinărie de petrol din lume, prima distilerie sistematică de petrol, a fost construită în România, la marginea orașului Ploiești, în anul 1857 de către frații Teodor și Marin Mehedințeanu. Această realizare a marcat un moment important în istoria industriei petroliere, iar România a devenit un pionier în acest domeniu. Motiv pentru care aviația anglo-americană a bombardat Ploieștiul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cel mai cunoscut raid fiind Operațiunea Tidal Wave, desfășurată la 1 august 1943, care a vizat distrugerea rafinăriilor de petrol.

Tăierile lui Bolojan au un impact economic infim

Astăzi de la ora 16, studenții protestează pașnic împotriva măsurilor impuse de guvernul Bolojan. Tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile. Aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească şi să încurajeze studenţii care nu îşi permit să se întreţină la studii să abandoneze sistemul de învăţământ superior.