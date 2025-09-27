Prima pagină » Educație » Un nou început, un nou pas către excelență. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026

Un nou început, un nou pas către excelență. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026

27 sept. 2025, 14:07, Educație
Un nou început, un nou pas către excelență. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026 / Sursa FOTO: upb.ro

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026. Ceremonia va avea loc luni, 29 septembrie, începând cu ora 10:00, în Aula Magna situată în Splaiul Independenței, nr. 313.

Peste 7500 de tineri intră în acest an pe porțile celei mai mari universități tehnice din România cu vise mari. Ei sunt viitorii ingineri, cercetători, antreprenori și inovatori care vor construi infrastructura, tehnologiile și soluțiile de mâine.

De mai bine de 200 de ani, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București își respectă misiunea de a pregăti specialiști capabili să răspundă tuturor provocărilor societății. Absolvenții noștri onorează numele Universității oriunde în lume, indiferent de domeniul în care activează. Știința, tehnologia și comunicarea sunt pilonii prin care sprijinim drumul noilor generații către progresul vital al lumii de mâine.

Mihnea Costoiu: „Continuăm misiunea de a forma cei mai buni specialiști”

„Pășim împreună într-un nou capitol la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Pregătiți să transformăm fiecare provocare într-o oportunitate, începem noul an universitar cu aceeași misiune, aceea de a forma cei mai buni specialiști. Tot ceea ce am construit în decenii întregi de excelență academică – alături de cei mai dedicați profesori – punem la îndemâna noilor generații care vor ajunge, fără îndoială, profesioniști în domenii cheie ale dezvoltării.”, spune rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu.

POLITEHNICA București deschide anul universitar și în centrele din țară

Educația de calitate ajunge mai aproape de studenți prin centrele și filialele universitare ale Politehnicii București.

  • Pitești – Luni, 29 septembrie, ora 16:00, la Teatrul de vară „Gheorghe Zamfir”, are loc ceremonia de deschidere a anului universitar.
  • Slatina – Marți, 30 septembrie, ora 10:00, studenții sunt așteptați la sediul din strada Strehăreți nr. 150 pentru festivitatea oficială.
  • Râmnicu Vâlcea – În aceeași zi, de la ora 16:00, deschiderea noului an universitar are loc la sediul din Nicolae Bălcescu nr. 26.

La fiecare dintre cele patru festivități vor lua parte oficialități locale, membri ai comunității academice și reprezentanți ai mediului socio-economic și de afaceri.

Prin aceste centre, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București oferă acces la aceeași tradiție academică solidă și la programe de învățământ competitive, pentru un număr tot mai mare de studenți din întreaga țară.

Fondată în 1818, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București una dintre cele mai prestigioase instituții academice din România, cu o comunitate de peste 40.000 de studenți și mai bine de 2.000 de cadre didactice. Cu o tradiție veche de peste două secole, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București este recunoscută și dincolo de granițe, fiind în permanență conectată la tendințele învățământului tehnic European și global.

