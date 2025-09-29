Studenții ies în stradă luni împotriva măsurilor de AUSTERITATE din Educație. Mii de tineri și-au anunțat prezența la proteste

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează luni proteste în toate marile centre universitare, acuzând Guvernul că a ignorat constant revendicările lor și a aplicat măsuri de austeritate care afectează direct parcursul educațional al tinerilor.

Reprezentanții ANOSR amintesc că educația a fost „prima vizată de tăierile bugetare”, începând cu Ordonanța de urgență nr. 156/2024, prin care studenții au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern. Aceasta a fost limitată doar la traseele dintre localitatea de domiciliu și centrul universitar.

„Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce priveşte parcursul studenţilor în mediul universitar. Limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar exclusiv pe ruta cuprinsă între centrul universitar şi localitatea de domiciliu a fost soluţia Guvernului României de la acea vreme pentru salvarea bugetului de stat, cheltuielile anului 2024 pentru perioada ianuarie – noiembrie reprezentând 0.027% din bugetul general consolidat şi 0,01% din Produsul Intern Brut (PIB), suma de 172,525,510 milioane”, arată ANOSR, potrivit News.ro.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România acuză Guvernul Boloja că a decis reducerea cu 52% a fondului de burse, lăsând aproximativ 44.000 de studenți fără sprijin financiar de la începutul lunii iulie 2025.

„Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educaţie: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenţilor a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimii 10 ani, având o subfinanţare acută în ceea ce priveşte fondul de burse şi protecţie socială, însă nici situaţia ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenţi fără burse de la începutul lunii iulie 2025”, avertizează organizația.

Studenții au mai protestat în iunie și septembrie, alături de sindicatele din educație și de elevi, dar spun că „toate demersurile și presiunea publică au fost ignorate”.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care anunțăm proteste masive ale studenților în toată țara, odată cu începerea anului universitar”, transmite ANOSR.

Alianța reunește organizații studențești din 20 de centre universitare și 31 de universități, totalizând 136 de organizații membre.