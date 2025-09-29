Prima pagină » Actualitate » Studenții ies în stradă luni împotriva măsurilor de AUSTERITATE din Educație. Mii de tineri și-au anunțat prezența la proteste

Studenții ies în stradă luni împotriva măsurilor de AUSTERITATE din Educație. Mii de tineri și-au anunțat prezența la proteste

Mihai Tănase
29 sept. 2025, 08:26, Actualitate
Studenții ies în stradă luni împotriva măsurilor de AUSTERITATE din Educație. Mii de tineri și-au anunțat prezența la proteste
Sursa foto: Alexandra Pandrea / Gândul

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează luni proteste în toate marile centre universitare, acuzând Guvernul că a ignorat constant revendicările lor și a aplicat măsuri de austeritate care afectează direct parcursul educațional al tinerilor. 

Reprezentanții ANOSR amintesc că educația a fost „prima vizată de tăierile bugetare”, începând cu Ordonanța de urgență nr. 156/2024, prin care studenții au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern. Aceasta a fost limitată doar la traseele dintre localitatea de domiciliu și centrul universitar.

„Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce priveşte parcursul studenţilor în mediul universitar.

Limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar exclusiv pe ruta cuprinsă între centrul universitar şi localitatea de domiciliu a fost soluţia Guvernului României de la acea vreme pentru salvarea bugetului de stat, cheltuielile anului 2024 pentru perioada ianuarie – noiembrie reprezentând 0.027% din bugetul general consolidat şi 0,01% din Produsul Intern Brut (PIB), suma de 172,525,510 milioane”, arată ANOSR, potrivit News.ro.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România acuză Guvernul Boloja că a decis reducerea cu 52% a fondului de burse, lăsând aproximativ 44.000 de studenți fără sprijin financiar de la începutul lunii iulie 2025.

„Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educaţie: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenţilor a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimii 10 ani, având o subfinanţare acută în ceea ce priveşte fondul de burse şi protecţie socială, însă nici situaţia ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenţi fără burse de la începutul lunii iulie 2025”, avertizează organizația.

Studenții au mai protestat în iunie și septembrie, alături de sindicatele din educație și de elevi, dar spun că „toate demersurile și presiunea publică au fost ignorate”.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care anunțăm proteste masive ale studenților în toată țara, odată cu începerea anului universitar”, transmite ANOSR.

Alianța reunește organizații studențești din 20 de centre universitare și 31 de universități, totalizând 136 de organizații membre.

Citește și

POLITICĂ Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
10:21
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
POLITICĂ Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
10:14
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
EXTERNE Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
10:06
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
ANALIZĂ Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
10:00
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
ACTUALITATE Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
10:00
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
POLITICĂ Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
09:54
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
Mediafax
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Un cunoscut fotbalist din Franța a murit la 23 de ani! Sportivul s-a prăbușit în vestiar, chiar sub privirile colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții: "Ce am văzut? Nu cred? E real?". Ce a făcut Ahmed pentru Veronica e de domeniul fantasticului. Susținătorii concurentei din Casa Iubirii nu-și cred ochilor. Au rămas cu ochii lipiți de ecranul telefonului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cine mi-a spus să ies?”: Vocile ciudate auzite de oamenii de știință într-un acvariu în 1984
VIDEO Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
10:21
Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
SPORT SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
10:20
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
HOROSCOP Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
09:57
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
EXTERNE Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
09:55
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
09:45
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
EXTERNE Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă
09:37
Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă