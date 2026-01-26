Început de an dificil pentru Ioana Ginghină. ”Au fost niște zile destul de tulburi”

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că începutul acestui an a fost unul destul de dificil pentru ea. ”Au fost niște zile destul de tulburi”, a spus aceasta.

Anul acesta a început cu ceva probleme pentru actrița Ioana Ginghină.

Vedeta a rămas fără rubrica pe care o avea în cadrul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, în condițiile în care show-ul moderat de Cătălin Măruță se încheie după 18 ani de difuzare, în data de 6 februarie 2026.

În plus, actrița a dezvăluit că de curând un apropiat al ei s-a stins din viață.

Început de an dificil pentru Ioana Ginghină. ”A început cu vești proaste”

”Pentru mine 2026 a început cu vești proaste, pentru că am avut o perioadă săptămâna trecută nu tocmai bună. Am avut inclusiv un deces al unei persoane foarte apropiate, a mai venit și vestea asta cu ”La Măruță”… Au fost niște zile destul de tulburi. Pentru mine a fost o veste foarte tristă, pentru că mă atașasem foarte mult de echipa emisiunii. E o echipă foarte frumoasă acolo, ne simțim super bine, nu simți că ești la serviciu. Mă duc și acum cu foarte mult drag, că mai avem două emisiuni”, a declarat Ioana Ginghină pentru click.ro.

”Vestea nu mi-a picat deloc bine. Au fost 18 ani cu momente foarte frumoase! Eu toate veștile (când am divorțat sau când am născut) acolo le-am dat. Mi se pare că se termină o eră în viața mea. Marțea trecută, după ce s-a dat vestea, era lumea foarte tristă acolo. Nu mai e energia care era! Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi pe 3 februarie, la ultima mea emisiune”, a mai spus artista.