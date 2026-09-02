Probleme pentru mii de bucureșteni care locuiesc în aproape 2.300 de blocuri din Capitală. Furnizarea apei calde este deficitară în 1.395 de imobile, în timp ce alte 913 blocuri nu au deloc apă caldă. Situația este legată atât de revizia anuală a CET Sud, cât și de avarii și lucrări de modernizare desfășurate în mai multe zone ale orașului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, CET Sud se află în perioada de revizie de vară, lucrările de mentenanță fiind realizate anual de ELCEN.

”Este revizia de vară la CET Sud. Mentenanța se face anual de către ELCEN – Ministerul Energiei. Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri ( din cele peste 9300 de blocuri si imobile deservite) din București au furnizarea apei calde deficitară. În această perioadă, apa caldă este furnizată ocolit, de la CET Progresul, însă nu există presiune suficientă în rețea. Cel mai afectat este cartierul Titan. În perioada destinată efectuării lucrărilor de mentenanță se desfășoară activități tehnice menite să păstreze un echipament sau un sistem în stare de funcționare optimă”, arată C.M. Termoenergetica București.

Când ar urma să revină apa caldă la parametri normali

Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali de furnizare este 18 septembrie, când este programată repornirea CET Sud. Până atunci, alimentarea va continua să fie realizată prin soluțiile tehnice disponibile în rețea.

”Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie, când este programată repornirea CET Sud. În plus, din 7 septembrie repornește CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul Sectorului 1. Astfel, se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6.

Separat, 913 blocuri din București au apa caldă oprită complet: 572 de blocuri din cauza avariilor, iar 341 din cauza lucrărilor de modernizare. Termenul estimat pentru remedierea acestora este 4 septembrie”, mai arată C.M. Termoenergetica București.