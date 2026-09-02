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Acuzat de fapte de corupție, un fost ministru din Ucraina s-ar putea întoarce în arest. Procurorii cer confiscarea cauțiunii de 3,3 milioane de dolari

Acuzat de fapte de corupție, un fost ministru din Ucraina s-ar putea întoarce în arest. Procurorii cer confiscarea cauțiunii de 3,3 milioane de dolari
Acuzat de fapte de corupție, un fost ministru din Ucraina s-ar putea întoarce în arest
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Un fost ministru din Ucraina ar putea reveni în arest, dacă solicitarea procurorilor, de confiscare a cauțiunii de 3,3 milioane de dolari, va fi acceptată de judecători. În cauză este vorba despre fostul ministru al Energiei și Justiției, Herman Halușcenko.

Dacă instanța admite cererea procurorilor, acesta ar putea reveni în arest preventiv.

Banii pe cauțiune, din activități ilegale

Halușcenko a fost ministru al Energiei din 2021 până în iulie 2025, iar din iulie până în noiembrie 2025 a ocupat funcția de ministru al Justiției.

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Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) a cerut instanței confiscarea celor 150 de milioane de hrivne (3,3 milioane dolari) depuse drept cauțiune pentru fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, a anunțat șeful instituției, Oleksandr Klymenko. Potrivit anchetatorilor, cele 150 de milioane de hrivne ar proveni din activități infracționale, fiind introduse în circuitul legal prin folosirea lor pentru plata cauțiunii.

Dacă instanța admite solicitarea procurorilor, suma ar urma să fie transferată în contul Agenției pentru Identificarea și Administrarea Activelor din Ucraina (ARMA). Confiscarea banilor ar însemna că, din punct de vedere juridic, cauțiunea lui Herman Halușcenko nu va mai fi considerată plătită. „În principiu, se va considera că fostul ministru al Justiției nu a depus cauțiunea”, a explicat Klymenko.

Întrebat dacă, în aceste condiții, fostul ministru ar trebui să revină în arest preventiv, șeful SAPO a răspuns afirmativ, spunând că „ar trebui să vină, să bată la ușă și să spună «Bună ziua, m-am întors!»”.

SAPO și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) intenționează să verifice și proveniența banilor folosiți pentru plata cauțiunilor altor persoane, inclusiv în cazul fostului șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak.

Herman Halușcenko, inculpat în dosarul „Midas”

Herman Halușcenko este inculpat în dosarul de corupție cunoscut drept „Midas”, una dintre cele mai ample anchete anticorupție din sectorul energetic ucrainean. Potrivit anchetatorilor, contractorilor companiei nucleare de stat Energoatom li s-a cerut mită de 10-15% din valoarea contractelor, iar prin această schemă ar fi fost spălate aproximativ 100 de milioane de dolari.

Fostul ministru a fost reținut în februarie 2026 la frontieră, în timp ce încerca să părăsească Ucraina, fiind acuzat de participare la o organizație criminală și spălare de bani.

Inițial, procurorii au cerut o cauțiune de 425 de milioane de hrivne, aproximativ 9,8 milioane de dolari, ca alternativă la arest. Instanța a stabilit ulterior cauțiunea la 150 de milioane de hrivne.

La sfârșitul lunii iunie, jurnaliștii proiectului de investigații ucrainean „Scheme” au relatat că cinci companii au contribuit la plata cauțiunii. Ulterior, anchetatorii au susținut că 150 de milioane de hrivne ar fi fost transferate prin conturile unor firme-paravan pentru plata cauțiunii unui inculpat din dosarul „Midas”. Potrivit presei ucrainene, persoana vizată era Halușcenko.

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