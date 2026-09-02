SURSE | Omul de afaceri Fănel Bogos, așteptat la DNA Iași pentru reaudierea în dosarul de mare corupție, în care apare și numele lui Ilie Bolojan

Omul de afaceri Fănel Bogos ar fi fost citat pentru reaudiere de anchetatorii DNA Iași în dosarul în care este acuzat de trafic de influență pentru schimbarea din funcție a directorului DSV, transmit sursele judiciare pentru Gandul.

Potrivit acestora, anchetatorii ieșeni Anticorupție l-ar fi citat pe afacerist pentru a da noi declaratii după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul afaceristul ar trebui prelungită și măsura controlului judiciar.

Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cel cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria, în 2025. Însă, politiciana ar fi bănuită și de legături suspecte.

Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan

Afaceristul Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui, după ce la fermele lui a fost depistat, în septembrie 2024, un focar de salmonella. Atunci, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis uciderea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.

Acesta a vrut să-și ia revanșa și să-l schimbe din funcție pe Ponea, apelând la toate metodele posibile, inclusiv la aceea de a se întâlni cu Ilie Bolojan. Gândul reia epopeea afeceristului și prezintă stenograme din dosarul DNA care confirmă parcursul lui Fănel Bogos către succes cu ajutorul politicienilor. Pentru că șeful DSVSA, Mihai Ponea, a refuzat să-i aprobe un dosar de despăgubire, Fănel Bogos a făcut demersuri “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Potrivit unor surse judiciare, Fănel Bogos ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSVSA, Mihai Ponea.

Dosarul de la DNA conține nume celebre la nivel național, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos a fost Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Până la declanșarea scandalului, Barbu era președinte al PNL Vaslui, președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară și trezorier al PNL la nivel național, funcții pe care le-a pierdut ulterior.

Fănel Bogos a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan unde ar fi stat 4 ore

Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat să îl ajute pe Fănel Bogos să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, așa cum Gândul a scris AICI.

Rețeaua formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.