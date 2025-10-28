Prima pagină » Actualitate » INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ

INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ

Bianca Dogaru
28 oct. 2025, 10:53, Actualitate
INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ

Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică arată că, la 1 iulie 2025, populația a scăzut la 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai puțin față de anul precedent. Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, iar în orașe s-a produs o schimbare neașteptată: scăderea populației urbane și o ușoară creștere în mediul rural. 

Potrivit datelor INS, populația din mediul urban a ajuns la 11,99 milioane de persoane, în scădere cu 1% față de 1 iulie 2024, în timp ce populația rurală a crescut ușor, cu 0,1% până la 9,68 milioane de locuitori.

Profimedia

Populația feminină a fost de 11,10 milioane, iar cea masculină de 10,57 milioane, ambele în scădere față de anul anterior.

România devine tot mai îmbătrânită. Persoanele de 65 de ani și peste sunt cu 35,4% mai numeroase decât tinerii de 0-14 ani, adică 4,05 milioane față de 2,99 milioane de persoane.

Vârsta medie a populației a urcat la 43,1 ani, iar vârsta mediană a ajuns la 44 de ani, în creștere față de 2024. Cea mai numeroasă grupă de vârstă este cea de 45-49 de ani, care reprezintă 8,6% din totalul populației.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ (Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
10:46
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
VIDEO Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
10:45
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
SURSE Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
10:42
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
SĂNĂTATE Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
10:40
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
ACTUALITATE Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
10:30
Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cometa interstelară 3I/ATLAS continuă să fascineze astronomii! Ce fenomen a fost observat acum?
VIDEO Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
10:44
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
ACUM Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar
10:23
Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar
ANALIZĂ Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
10:22
Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
EXTERNE Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
10:15
Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
EXTERNE Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
10:00
Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
ACTUALITATE Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă
10:00
Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă