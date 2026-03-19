Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia

Rene Pârșan
Turiștii polonezi revin la Mamaia după mai mult de 40 de ani. În anii ’70-’80, balticii, alături de scandinavi, asigurau prosperitatea stațiunilor comuniste din România, perlele Litoralului. În lunile iulie-august, șosele patriei erau invadate de Fiat Polski, unele cu rulote, altele organizate în convoi. Veneau polonezii! Dar nu oricum, burdușiți cu produse „occidentale”. Polacii aveau o adevărată strategie pentru vacanța din România. La sosire vindeau la marginea drumului sau în parcări etc cafea solubilă, supe la plic, deodorante, ciocolată, vodcă, țigări, conserve etc pentru a-și asigura banii de huzur pe Litoral. La întoarcere vindeau corturile, sandalele, sacii de dormit, primusurile, colacii și saltelele, până și  labele de înot. Toate, aur pentru românii din acea vreme. Iar pentru polonezi, Mamaia era Seychelles de Marea Neagră.

În această vară vor ateriza la Kogălniceanu primele chartere cu polonezi după o pauză de mai bine de zeci de ani.  O nouă generaţie de polonezi se pregăteşte să redescopere România, publică Observator.

Plaje fără reguli și comerț „la liber”

„Mai sus de hotelul Tomis era plaja de nudişti care nu cred că mai există pe nicăieri pe litoralul românesc. Şi ei acolo vindeau foarte mult pentru că acolo nu intra miliţia”, a rememorat Nicolae Bucovală, proprietar de hotel.

„Hotelurile ajunseseră modernizate tocmai pentru a răspunde la cerințele operatorilor externi, adică una dintre reclame menționa că există grup sanitar propriu pentru fiecare cameră. Acolo se ajunsese. La un moment dat existau grădinițe pentru turiştii care veneau cu copii”, a povestit Diana Slav în exclusivitate pentru Observator 16.

„Călătoream pe litoral prin oraşele Cluj, Sibiu, Sinaia, Bucureşti şi la sfârşit, litoral. A fost un foarte bun timp”, îşi aminteşte Mihal Sova, turist polonez.

Povestea turistului polonez îndrăgostit de România

Mihal Sova avea 9 ani când a venit prima dată la mare, cu părinţii, în România. Îşi aduce aminte perfect. Drumul de la Cracovia la Mamaia a durat o veşnicie. Dar a meritat. Plaja era plină, hotelurile cochete, mâncarea extrem de gustoasă iar românii, prietenoşi. Atât de prietenoşi încât, familia lui obişnuia să facă diverse daruri românilor care se uitau cu jind la ce mâncau ei ori la ce purtau ei. Odată, la plecare, au lăsat în România şi cortul în care au stat, publică Observator.

A înființat în Polonia un club pe care l-a numit simplu – Drum bun. Așa cum scria pe toate plăcuţele care îi întâmpinau la noi în țară.

„În România iubesc tot. Oameni, natură, tradiţie, cultura diferită din fiecare parte a României, munții, marea, tot”, mai spune Mihal, pentru sursa citată.

