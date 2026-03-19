După ce Guvernul României nu a reușit să se împrumute azi, Viorel Cataramă aruncă pe piață un scenariu înspăimântător: cumva Guvernul se gânește să confiște depozitele bancare ale populației?

Guvernul României nu a reușit să se împrumute astăzi de la bănci prin emisiunea de obligații deoarece Ministerul Finanțelor a respins toate ofertele primite de la bănci. Omul de afaceri, Viorel Cataramă a lansat un scenariu înspăimântător: posibilitatea ca statul să recurgă, în ultimă instanță, la confiscarea depozitelor bancare ale populației. 

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, fostul candidat la prezidențiale invocă un precedent din anii ’90, când, potrivit acestuia, în timpul mandatului de premier al lui Theodor Stolojan, statul ar fi impus măsuri drastice asupra disponibilităților în valută din conturile bancare.

„În anii ’90, un neo-marxist notoriu, fost președinte PNL, în calitate de PM, pe nume Theodor Stolojan, a confiscat valuta aflată în conturi la bănci. Azi, ministrul finanțelor ne spune că guvernul nu se poate împrumuta, nu mai găseste creditori”.

De asemenea, omul de afaceri invocă exemple internaționale unde autoritățile au intervenit direct asupra depozitelor bancare ale populației, din cauza lipsei de creditori.

„Este de natura evidenței că fără împrumuturi, România nu poate plati (printre altele) pensii și salarii. Și astfel, se naște o întrebare care neliniștește pe multa lume: cumva, actualul guvern se gândește ca, în lipsa creditorilor, să confiște depozitele bancare ale populației? S-a întâmplat în Cipru în 2013, s-a întâmplat în Argentina, Brazilia… Oare avem motive de teamă?”, a scris Viorel Cataramă pe Facebook. 

Reaminitm că Ministerul Finanțelor (MF) a respins, joi, toate ofertele băncilor primite în cadrul licitației pentru o emisiune de obligațiuni de stat cu maturitatea de 109 luni, prin care intenționa să atragă 600 de milioane de lei, considerându-le la un nivel neacceptabil al prețului ofertat. Potrivit datelor oficiale, băncile care au participal la licitație au transmis oferte în valoare totală de 320,5 milioane de lei.

