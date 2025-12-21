Prima pagină » Actualitate » Insula din Italia care îți oferă 15.000 de euro dacă te muți acolo. Iată ce condiții există

Insula din Italia care îți oferă 15.000 de euro dacă te muți acolo. Iată ce condiții există

21 dec. 2025, 18:08, Actualitate
Insula din Italia care îți oferă 15.000 de euro dacă te muți acolo. Iată ce condiții există

Italia este țara satelor pitorești, a localităților fermecătoare de pe munți, dar și a zonelor izolate care sunt renumite pentru frumusețea lor și pentru farmecul care atrage turiști din întreaga lume. Singurul inconvenient este că sunt greu accesibile și au puține oportunități de muncă.

Autoritățile locale încearcă se repopuleze aceste zone și oferă bani celor care acceptă să se mute acolo. Cea mai recentă inițiativă vine de pe o insulă pitorească care oferă bonusuri atractive viitorilor rezidenți.

Insula din Italia care îți oferă 15.000 de euro dacă te muți acolo

Sardinia se confruntă cu un declin demografic major, iar tinerii pleacă spre orașe mari din Italia sau chiar în afară pentru locuri de muncă mai bine. Pentru a readuce viața în aceste localități, autoritățile oferă până la 15.000 de euro cuplurilor care cumpără și renovează o casă și până la 20.000 de euro celor care deschid o afacere.

În plus, familiile care își întâmpină primul copil în Sardinia beneficiază de un bonus suplimentar de 600 de euro. Pentru fiecare copil născut ulterior, se acordă 400 de euro anual, până la împlinirea vârstei de 5 ani.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Există însă și câteva condiții: oferta se aplică doar în anumite zone cu mai puțin de 3.000 de locuitori (de obicei în interiorul insulei, nu pe coastă). Noii rezidenți trebuie să locuiască permanent în localitate și să se înregistreze ca rezidenți în termen de 18 luni de la mutare.

Contribuțiile nerambursabile de până la 15.000 de euro acoperă maximum 50% din costurile de cumpărare sau renovare. Iar pentru cei care vor să cumpere și o a doua casă, vești bune: în comune mici precum Ollolai, în provincia Nuoro, casele pleacă de la doar 1 euro. Desigur, este vorba despre locuințe abandonate, care trebuie renovate complet, unele fără acoperiș, însă costurile pot fi acoperite în mare parte din bonusul oferit.

