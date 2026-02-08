Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal.

„Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a declarat Thuma.