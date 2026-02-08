Prima pagină » Știri politice » Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”

Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”

Ruxandra Radulescu
08 feb. 2026, 20:10, Știri politice
Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali:

Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal.

„Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a declarat Thuma.

FOTO: Mediafax/Facebook

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Hubert Thuma spulberă „iluzia” reformei salvatoare a lui Bolojan: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică”
20:33
Hubert Thuma spulberă „iluzia” reformei salvatoare a lui Bolojan: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică”
FLASH NEWS Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat”
20:27
Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat”
ULTIMA ORĂ Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană”
20:21
Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană”
APĂRARE Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA
19:58
Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
14:00
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
CONTROVERSĂ Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
13:42
Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
O nouă cercetare spune că două din cinci cancere pot fi prevenite
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic
20:30
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic
CONTROVERSĂ Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele
20:01
Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele
FLASH NEWS Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein
19:44
Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein
FLASH NEWS Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”
19:11
Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”
MILITAR Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista 10 centre de export către Europa”
19:07
Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista 10 centre de export către Europa”
NEWS ALERT Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”
19:07
Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”

Cele mai noi

Trimite acest link pe