Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat”

Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat la Antena 3 CNN că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale.

Întrebat dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a răspuns: „Eu cred că da” .

„Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României.

Candidatul PNL la prezidenția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă.

Tu ai nevoie și de o pre-campanie. Ai nevoie să te pregătești. Ai nevoie să mergi în teritoriu. Oamenii să cunoască să-ți cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea nu e Crin Antonescu, candidatul va fi Ilie Bolojan.

Și încă o dată vă spun: niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru. Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.

Întrebat dacă „era clar că cineva face un calcul” prin trădarea lui Antonescu, respectiv Ilie Bolojan să fi știut că va fi premier, Thuma a răspuns. „Da, evident”.

Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”

Fostul premier liberal, Crin Antonescu, a declarat, în podcastul lui Gheorghe Piperea, că prim-ministrul Ilie Bolojan(PNL) este „limitat şi înverşunat” din postura de „campion al haştagismului, tefelismului”.

„Dl Bolojan, mare mea problemă este de natură doctrinară. Îl ştiu pe Bolojan de 25 de ani în PNL. Îl descopăr campionul haştagismului, tefelismului. Este liderul USR, acestor formule care, cel puţin pentru România, sunt distrugătoare şi cred că ăsta-i lucrul cel mai grav.

Nu are niciun viitor tipul acesta de guvernare. România este într-o siuaţie aproape critică. În asemenea împrejurări care cer oameni măcar puternici, dacă nu cine ştie, noi avem preşedinte pe Nicuşor Dan care nu ştie ce-i cu el.

Dl Bolojan, care este limitat şi înverşunat. Îmi pare foarte rău, dar asta ne va costa, dar suntem într-un pericol. Contează că România devine deja o oaie neagră, un exemplu rău şi n-are cine s-o apere”, a mai spus Antonescu, în podcastul lui Piperea.

