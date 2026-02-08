Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic

08 feb. 2026, 20:30, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Multe restaurante obișnuiesc să servească apă cu lămâie, un gest aparent simplu, dar care are scopuri practice și surprinzătoare. O felie de lămâie în paharul tău cu apă poate părea pare un detaliu banal, dar are mai multe semnificații decât te aștepți.

De la gustul mai proaspăt și efectul răcoritor, până la proprietățile care ajută la curățarea paharelor și stimularea digestiei, apa cu lămâie face adevărate minuni.

Potrivit mentalfloss.com, lămâia este adăugată în apă pentru că îi dă un gust plăcut și o face mai răcoritoare, în timp ce aroma sa ușor acrișoară completează bine o masă și transformă apa simplă într-o băutură mai gustoasă.

Mai mult, o felie de lămâie poate acoperi gustul mai greu al apei de la robinet, care nu este mereu filtrată sau foarte bună. Și acesta e un motiv pentru care multe restaurante au această ofertă în meniu.

FOTO – Caracter ilustrativ

Apa cu lămâie, efecte pozitive pentru organism:

  • ajută la o hidratare mai bună;
  • poate sprijini procesul de slăbire;
  • poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi

Citricele, inclusiv lămâile, sunt bogate în vitamina C, un nutrient care susține imunitatea, sănătatea inimii și poate contribui la reglarea tensiunii arteriale.

De altfel, în anii 1700, medicul britanic James Lind a observat că sucul de citrice, inclusiv cel de lămâie, ajuta marinarii să se recupereze de scorbut, o boală provocată de lipsa vitaminei C. Apa amestecată cu suc de lămâie le ameliora simptomele, iar de atunci lămâia a devenit un simbol al sănătății.

Deși apa cu lămâie poate avea unele beneficii pentru sănătate, merită să iei în calcul și partea mai puțin plăcută atunci când primești o felie de lămâie în pahar la restaurant.

Într-un restaurant, o lămâie trece prin multe mâini până ajunge în pahar, iar chelnerii, personalul din bucătărie sau barmanii pot atinge fructul exotic sau feliile în timpul pregătirii.

De asemenea, coaja lămâii este poroasă, iar până când felia ajunge în apă, poate acumula diferiți contaminanți. Mai multe studii au arătat că pe coaja feliilor de lămâie din restaurante pot fi găsite bacterii precum E. coli, drojdii sau alte microorganisme.

Totuși, cercetările arată că nu au existat cazuri raportate de îmbolnăviri provocate direct de lămâile folosite în restaurante.

Atenție, însă, consumată în exces, apa cu lămâie poate afecta smalțul dinților din cauza acidității și poate provoca disconfort gastric la persoanele sensibile. De aceea, este recomandată moderația.

