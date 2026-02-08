Prima pagină » Știri politice » Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA

Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA

Ruxandra Radulescu
08 feb. 2026, 19:58, Știri politice
Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA
Galerie Foto 27

Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, transmite MApN.

Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.

DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional.

Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

În cadrul exercițiului, în data de 9 februarie, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, organizează un Media Day în Poligonul Cincu, România.

Evenimentul va include observarea punctelor de tragere și a impactului muniției, precum și sprijin aerian apropiat (CAS), urmate de o conferință de presă organizată la punctul de observare. La activități participă structuri din Statele Unite, România, Polonia și Franța.

DYNAMIC FRONT 26 evidențiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 – Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operații și în dezvoltarea operațiilor multidomeniu la scară largă și marchează ultima ediție a exercițiului în actualul format, urmând ca, din anul viitor, să fuzioneze cu exercițiul Arcane Thunder sub denumirea Arcane Front.

Prin acest exercițiu, Statele Unite, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și securitatea regională.

FOTO: Gândul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat”
20:27
Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat”
ULTIMA ORĂ Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană”
20:21
Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană”
FLASH NEWS Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”
20:10
Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
14:00
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
CONTROVERSĂ Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
13:42
Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
NEWS ALERT Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor”
12:41
Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
O nouă cercetare spune că două din cinci cancere pot fi prevenite

Cele mai noi

Trimite acest link pe