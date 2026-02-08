Prima pagină » Actualitate » Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit

Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit

08 feb. 2026, 17:08
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
FOTO - ISU Semenic

Trei persoane au murit, duminică după-amiază, pe DN 6/E70, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă.

FOTO – ISU Semenic

Șoferul camionului a fost grav rănit, fiind rămas încarcerat, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, citați de Mediafax. După intervenția salvatorilor, acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Județean de Ambulanță.

FOTO – ISU Semenic

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum si două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

FOTO – ISU Semenic

De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș. Toate cele trei victime decedate sunt din microbuz.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.

Recent, pe același drum, șapte suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic au murit, alți trei fiind răniți, după ce microbuzul în care se aflau a intrat frontal într-un TIR care circula pe contrasens.

Microbuzul, cu o capacitate de 8+1 locuri, venea din Grecia și se îndrepta spre Lyon, Franța, acolo unde PAOK urma să joace un meci în cadrul Europae League. Vehiculul a intrat în depășire, după care a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa de mers, însă a acroșat o cisternă care circula regulamentar, după care microbuzul a fost proiectat pe sensul opus de mers unde s-a ciocnit de TIR.

Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi

Şoferul microbuzului cu microbişti greci, implicat în accidentul mortal din Timiş, consumase alcool și droguri, potrivit anchetatorilor

I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital

