Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie că Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de dictatorul rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un mesaj.

Se întâmpla în iunie 2018, la un an după ce ambasadorul rus de la ONU, Vitali Churkin, a decedat. Acesta se întâlnea deseori cu Epstein în New York, susțin documentele citate de CNN.

Epstein s-ar fi oferit să-l ajute pe fiul lui Churkin, Maxim, să obțină un loc de muncă lla o companie de management din New York.

Epstein: Churkin era grozav

Într-un mesaj transmis pe 24 iunie 2018 către politicianul norvegian Thorbjorn Jagland, fost secretar general al Consiliului Europei, Epstein i-a scris:

„Cred că i-ai putea sugera lui Putin, lui Lavrov, care să mă pună în discuție cu mine. Vitaly Churckin ar fi trebuit să o facă, dar a murit.”

Jagland i-a răspuns că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov în lunea următoare și că-i va sugera. Epstein i-a scris ulterior:

„Churkin era grozav. El l-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este complex. Trebuie să fie văzut ca se înțeleagă că este atât de simplu”.

Sursa Foto: Shutterstock

