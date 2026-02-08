Prima pagină » Știri externe » Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele

08 feb. 2026, 20:01, Știri externe
Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie că Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de dictatorul rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un mesaj.

Se întâmpla în iunie 2018, la un an după ce ambasadorul rus de la ONU, Vitali Churkin, a decedat. Acesta se întâlnea deseori cu Epstein în New York, susțin documentele citate de CNN.

Epstein s-ar fi oferit să-l ajute pe fiul lui Churkin, Maxim, să obțină un loc de muncă lla o companie de management din New York.

Epstein: Churkin era grozav

Într-un mesaj transmis pe 24 iunie 2018 către politicianul norvegian Thorbjorn Jagland, fost secretar general al Consiliului Europei, Epstein i-a scris:

„Cred că i-ai putea sugera lui Putin,  lui Lavrov, care să mă pună în discuție cu mine. Vitaly Churckin ar fi trebuit să o facă, dar a murit.”

Jagland i-a răspuns că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov în lunea următoare și că-i va sugera. Epstein i-a scris ulterior:

„Churkin era grozav. El l-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este complex. Trebuie să fie văzut ca se înțeleagă că este atât de simplu”.

Sursa Foto: Shutterstock

