Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană”

Hubert Thuma, liderul liberal al CJ Ilfov, a declarat că Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinția României.

„Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinție. Dnul. Bolojan l-a refuzat. Primul șoc ni l-a dat chiar atunci. Bolojan a venit cu două alternative, dacă nu cumva PNL ar trebui să-i susțină pe Mircea Geoană și pe Elena Lasconi”, a declarat Hubert Thuma.