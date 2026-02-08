Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein

Morgan McSweeney a demisioant din poziția de șef al cabinetului premierului Keir Starmer. El a admis că își asumă întreaga răspundere pentru că l-a consiliat pe premier să-l numească pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA.

Despre Mandelson, politician laburist și fost lord, au apărut dezvăluiri că a avut legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, acuzat pentru pedofilie, trafic sexual și proxenetism.

Acțiunile lui Mandelson ar fi pătat reputația Partidului Laburist

Șeful de cabinet și-a anunțat demisia duminică, scrie The Guardian. El a declarat că decizia sa a afectat încrederea populației în Partidul Laburist și consideră că demisia sa este un „act onorabil” pentru țară și clasa politică.

„După o reflecție atentă, am decis să demisionez din guvern. Decizia de a-l numi pe Peter Mandelson ca ambasador în SUA a fost greșită. Ne-a provocat rău partidului nostru, țării noastre și încrederii în clasa politică”, a declarat acesta.

Primul ministrul britanic, Keir Starmer, și-a cerut scuze, joi, victimelor infractorului sexual american Jeffrey Epstein.

Starmer a spus că regretă numirea fostului lord Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite și pentru că „a crezut minciunile acestuia”.

Sursa Foto: LinkedIn

