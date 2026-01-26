Prima pagină » Știri externe » Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor

26 ian. 2026, 17:10, Știri externe
A zburat 1.600 de kilometri pentru o bere la 1 euro

YouTuberul a plătit 51 de euro pe zborul de 1.600 de kilometri ca să ajungă în orașul european unde o bere costă numai un euro. Pentru alte două nopți de cazare a plătit 55 de euro.

Bărbatul a străbătut un zbor de 1.600 de kilometri doar pentru a își savura berea preferată care costă doar 1,15 euro, potrivit Express.com. Călătoria sa a inclus un zbor dus-întors cu compania Ryanair, pentru care a plătit 51 de euro, și două nopți de cazare într-un hotel central din Praga, ce l-au costat 63 de euro.

A plătit 51 de euro pe un zbor, pentru a bea o bere de 1 euro

Danny, a povestit că escapada din Cehia l-a ajutat să economisească 80 de lire sterline, comparativ cu o viitoare călătorie din Londra, unde cheltuielile pentru un transport feroviar și o noapte de cazare se ridică la 195 de euro.

„Ryanair este cea mai bună companie aeriană. Oamenii se plâng mereu că li se taxează bagajele în plus, dar știi regulile când rezervi biletul. Dacă mergi într-un oraș european pentru trei zile, nu ai nevoie de o valiză de 22 kg”, a declarat el înainte de a pleca de pe Aeroportul din Manchester.

A vizitat un pub din Praga, unde berea costă doar 1 euro

Danny a precizat că nu este prima sa vizită în Praga și a reușit să vadă mai multe obiective turistice din oraș. El a recunoscut că are un bar preferat în oraș, iar acolo o bere costă aproximativ 1,15 euro.

Barul se numește Hany Bay și nu mulți turiști au auzit de el, deși are oferte de tip Happy Hour, zilnic între orele 15.00 și 16.00, când o bere costă 1,15 euro.

„Iată-l, Hany Bany, pub-ul meu preferat din lume, în toată splendoarea sa. Personalul este grozav, atmosfera este grozavă, prețurile sunt grozave”, spune vloggerul britanic, potrivit sursei citate.

