Prima pagină » Actualitate » Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov

Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov

O intervenție de urgență a avut loc în sâmbătă seara în Parcul Național Piatra Craiului, după ce o femeie de 58 de ani din Târgu Mureș a suferit o fractură la membrul inferior stâng, în zona Vârfului Turnu. Acest incident s‑a produs în jurul orei 18:30, iar echipele Salvamont Zărnești au fost alertate prin 112, scrie Monitorul Expres.

După localizarea rapidă a femeii, salvatorii montani au solicitat intervenția elicopterului din cadrul Punctului de Operare Aeromedical Brașov (POA), pentru evacuarea în siguranță și reducerea timpului de intervenție. Misiunea aeriană a contribuit decisiv la transportul victimei spre zona accesibilă echipajelor medicale.

Această intervenție este a treia din acest an în care elicopterul POA Brașov acționează în masivul Piatra Craiului.

La operațiune au participat echipe ale Salvamont Zărnești, ISU Brașov și SMURD Zărnești. Echipele au colaborat pentru stabilizarea victimei, extragerea acesteia din terenul accidentat și evacuarea aeriană.

Salvatorii montani susțin că astfel de intervenții sunt dificile, mai ales în zonele tehnice ale masivului, unde accesul terestru este limitat și condițiile se pot schimba rapid.

Misiunea a fost încheiată după patru ore, în jurul orei 22:30, odată cu sosirea restului grupului însoțitor la Cabana Curmătura, unde salvatorii au verificat starea tuturor participanților.

