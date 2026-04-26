Prima pagină » Actualitate » Un constructor din județul Bihor a jucat banii de casă ai clientului la păcănele, iar judecătorii i-au găsit o scuză

Un constructor din județul Bihor a jucat banii de casă ai clientului la păcănele, iar judecătorii i-au găsit o scuză

Un constructor din județul Bihor a jucat banii de casă ai clientului la păcănele, iar judecătorii i-au găsit o scuză

Un meșter din Biharia, județul Bihor, a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce, în intervalul aprilie – septembrie 2021, a încasat suma de 18.000 de euro și 26.310 lei, de la un client căruia îi promisese că îi va ridica o casă „la roșu”, cu 25.000 de euro. Însă acesta a făcut doar niște săpături pentru fundație și fosa septică, a achiziționat niște fiare, iar apoi s-a făcut nevăzut, scrie El Bihoreanul.

La judecătoria Oradea, bărbatul a recunoscut că a pierdut la păcănele suma de 14.000 de euro, însă a susținut că nu a avut intenția să înșele.

Dar cum nu a dat niciun semn că ar vrea să dea banii înapoi, instanța i-a dat 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să plătească 20.648 lei daune materiale, plus 17.500 lei cheltuieli de judecată.

Surprinzător, săptămâna trecută, Curtea de Apel Oradea, a avut o cu totul altă părere, și anume că afacerea ar fi fost o doar banală neînțelegere civilă.

Judecătorii au stabilit că bărbatul nu are antecedente și că nici nu se poate dovedi că a vrut să păgubească clientul, ci că, mai degrabă, a „gestionat defectuos” banii acestuia, pe fondul scumpirilor. Apoi, instanța a lăsat acțiunea civilă nesoluționată.

Prin urmare, după 3 ani de procese, victima este trimisă să mai bată holurile instanței pentru a-și putea recupera paguba.

Cele mai noi

Trimite acest link pe