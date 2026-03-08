Mariana Vârgă este magistrat, de profesie, cu peste 25 de ani de experienţă, care a deţinut funcţia de preşdinte al Tribunalului Argeş. În 2024 a intrat în politică, după ce a câştigat un mandat de deputat pe listele SOS România. În prezent, aceasta este independentă şi este o voce puternică mai ales atunci când vine vorba să ceară preşedintelui Nicuşor Dan să-i întrebe pe români înainte să ia o decizie cu privire la armele nucleare.

Statutul de femeie frumoasă şi de carieră care a răzbit singură în politică, pentru Mariana Vârgă, se confundă cu acela de magistrat şi cu greu poate face diferenţa dintre cele două concepte, după 25 de ani de magistratură.

Când se descrie, spune că „nu m-am oprit niciodată în fața mentalităților și nici nu o voi face, pentru că schimbarea începe atunci când ai curajul să mergi mai departe, chiar și atunci când drumul pare dificil”.

„Experiența din justiție m-a învățat că legea trebuie să fie nu doar aplicată, ci și construită cu responsabilitate, echilibru și respect pentru oameni. Cred într-o societate în care dreptatea, educația, munca și demnitatea fiecărui cetățean sunt valori reale, nu doar principii declarate. De aceea, implicarea mea în viața publică înseamnă angajamentul de a contribui la legi mai bune, la instituții mai puternice și la un viitor mai sigur pentru România”, spune deputatul independent, pentru Gândul.

Însă, ştie foarte bine ce o enervează, atunci când vine vorba de politică şi politicieni români.

„Lipsa de etică și morală în politică mă deranjează cel mai mult. Mă revoltă politicienii care nu au curajul să aleagă ce e corect și să se opună abuzului și interesului personal. Alegerea politicienilor pe liste, nu prin vot nominal, pe bază de competență și merit, slăbește cu adevărat democrația. Cred că politica trebuie să fie despre integritate, responsabilitate și respect față de cetățeni.”

Magistratul a decis să se implice în viaţa publică pentru „a contribui la legi mai bune, la instituții mai puternice și la un viitor mai sigur pentru România”.

Arta compromisului sau cum să colaborezi cu „oameni fără conştiinţă”

Când vine vorba de compromisurile pe care a trebuit să le facă pentru statutul pe care-l are, Mariana Vârgă spune că „din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă, care nu au o direcție clară și care privesc Parlamentul României doar ca pe un loc de muncă, nu ca pe un spațiu al responsabilității față de cetățeni și față de viitorul țării”.

Spre viitor priveşte cu speranţa că ar putea reuşi să nu se mai înconjoare „de oameni fără principii sau cu dublu discurs”.

Dar, în politică, „noțiunea de «tare în politică» este percepută diferit: nu sexul contează, ci capacitatea de a realiza proiecte pentru țară și de a coaliza oameni pentru scopuri sănătoase!”

Ca moştenire culturală, speră să poată lăsa „exemplul personal de credință și lupta pentru dreptate”.

