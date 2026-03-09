Prima pagină » Actualitate » Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru: „Am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir”

Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru: „Am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir”

Luiza Dobrescu
09 mart. 2026, 09:00, Actualitate
Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru:
Galerie Foto 9

Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. 

Violeta Alexandru a intrat în politică, în calitate de titular pe un post de consilier în grupul parlamentar al PNL, pentru ca, ulterior, să fie numită ministru al Muncii, de acelaşi partid. În perioada când era deputat, aleasă pe listele liberalilor, a plecat la USR, în 2021. Din 2024 este senator şi membru în Comisia Economică din Senatul României.

Este o prezenţă discretă şi s-a remarcat prin eficienţa şi forţa cu care a impus politicile sociale în calitate de  ministru al Muncii. Motiv pentru care crede că a fi femeie, în politica românească, „trebuie să însemne să ai încredere în tine, să ai un echilibru în modul în care tratezi lucrurile și să nu te simți complexată câtă vreme ai competența să gestionezi un domeniu, o temă”.

Însă, ceea ce o enervează cel mai rău este că „de la an la an, în loc să se profesionalizeze, lucrurile sunt tratate tot mai superficial pe principiul că oamenii nu mai sunt exigenți, dispuși să urmărească argumentele ci se orientează doar în funcție de câteva afirmații iar, în rest, după «impresia artistică»”.

Violeta Alexandru: „Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele”

Senatorul USR Violeta Alexandru spune: „Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele.” De aceea şi compromisurile pe care le-a făcut nu au fost dintre acelea de care să se ruşineze.

„Nu am făcut compromisuri de care să îmi fie rușine. Am fost mereu un om echilibrat, unul cu o capacitate peste medie de a dialoga, de a asculta, de a media, luând în final, fără frică, decizii așa cum am considerat că este corect.”

Când se gândeşte la ultimii 15 ani, senatorul USR îşi reproşează „faptul că nu am știut să țin un bun echilibru între viața de familie, sănătate și muncă dar știu, în sinea mea, că dacă aș da timpul înapoi, aș face la fel”.

„Îmi place să fac bine, mă încăpățânez să nu pun accent pe promovare în exces, având convingerea că ce e bun și serios din ceea ce fac se va afla oricum, la un moment dat dar, dacă aș da timpul înapoi, probabil că aș comunica public mai mult pentru că m-am pregătit și mă pregătesc în permanență în caz că trebuie să gestionez domenii diverse. Cu înțelepciunea de astăzi, probabil că unele lucruri (nu esențiale) le-aș fi decis diferit, mai ferm, dar nu regret. Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele.”

Spune despre sine că este „un om cu foarte multă afecțiune pentru cei dragi și pentru oameni, în general.”

„În cazul meu, vă mărturisesc că mi se spune des că, în public, par severă, foarte severă. Așa și este pentru că sunt concentrată, în general, să rezolv sau să găsesc o soluție, de multe ori la chestiuni în care a ajuns cuțitul la os.

Prin comparație cu această percepție, eu sunt un om cu foarte multă afecțiune pentru cei dragi și pentru oameni, în general. Recunosc, ce nu se vede (nu îmi place să fac caz din acest lucru) e că de multe ori sunt obosită pentru că zilele mele sunt pline, fără să mă controleze cineva, preiau eu problemele oamenilor căutând soluții.

Vede, însă, familia când ajung acasă că se acumulează oboseală. Oboseala aceea care are un gust bun, de multe ori, pentru că înseamnă că am mișcat ceva, am rezolvat ceva pentru oamenii corecți”.

Violeta Alexandru: „Nu mi-am propus să mut munții, am un simț al decenței bine dezvoltat”

Violeta Alexandru spune că nu are prea mulţi ani în politică, dar știe ce este important.

„Nu mi-am propus să mut munții, am un simț al decenței bine dezvoltat, nu îmi place să cad în ridicol. Eu sunt eu și mă comport profesionist, asumat, nu mă simt slabă.

Nu doresc să primesc un tratament special. Mai ales în ultimii ani, am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir.

Lor și celor care ne citesc le spun un lucru: trebuie să fiți naturale, dezinhibate, stăpâne pe voi pentru că sunteți capabile. Personalitatea unei persoane nu are legătură cu faptul că ești bărbat sau femeie. Se formează”, este mesajul pe care Violeta Alexandru îl are pentru tinerele din generaţiile viitoare.

„Nu ştiu ce moştenire las eu”, mai spune senatorul USR, însă este sigură de un lucru:

„Naturalețea. Asumarea imperfecțiunilor și încrederea că un om profesionist, serios, dedicat binelui public se vede. Trebuie să recunosc, în final, că nu știu ce moștenire las eu, dar sigură sunt că atât generațiile dinaintea mea, cât și cele de după mă inspiră pe mine atunci când văd seriozitate și dedicare pentru interesul public.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului
10:54
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului
VIDEO Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
10:51
Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
FLASH NEWS Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
10:49
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
NEWS ALERT În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
10:42
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
DESTINAȚII Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
10:41
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
NEWS ALERT Ședință tensionată la PSD înaintea negocierilor din coaliție. Liderii social-democrați decid dacă votează bugetul de stat
10:33
Ședință tensionată la PSD înaintea negocierilor din coaliție. Liderii social-democrați decid dacă votează bugetul de stat

Cele mai noi

Trimite acest link pe