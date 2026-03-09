Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc.

Violeta Alexandru a intrat în politică, în calitate de titular pe un post de consilier în grupul parlamentar al PNL, pentru ca, ulterior, să fie numită ministru al Muncii, de acelaşi partid. În perioada când era deputat, aleasă pe listele liberalilor, a plecat la USR, în 2021. Din 2024 este senator şi membru în Comisia Economică din Senatul României.

Este o prezenţă discretă şi s-a remarcat prin eficienţa şi forţa cu care a impus politicile sociale în calitate de ministru al Muncii. Motiv pentru care crede că a fi femeie, în politica românească, „trebuie să însemne să ai încredere în tine, să ai un echilibru în modul în care tratezi lucrurile și să nu te simți complexată câtă vreme ai competența să gestionezi un domeniu, o temă”.

Însă, ceea ce o enervează cel mai rău este că „de la an la an, în loc să se profesionalizeze, lucrurile sunt tratate tot mai superficial pe principiul că oamenii nu mai sunt exigenți, dispuși să urmărească argumentele ci se orientează doar în funcție de câteva afirmații iar, în rest, după «impresia artistică»”.

Violeta Alexandru: „Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele”

Senatorul USR Violeta Alexandru spune: „Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele.” De aceea şi compromisurile pe care le-a făcut nu au fost dintre acelea de care să se ruşineze.

„Nu am făcut compromisuri de care să îmi fie rușine. Am fost mereu un om echilibrat, unul cu o capacitate peste medie de a dialoga, de a asculta, de a media, luând în final, fără frică, decizii așa cum am considerat că este corect.”

Când se gândeşte la ultimii 15 ani, senatorul USR îşi reproşează „faptul că nu am știut să țin un bun echilibru între viața de familie, sănătate și muncă dar știu, în sinea mea, că dacă aș da timpul înapoi, aș face la fel”.

„Îmi place să fac bine, mă încăpățânez să nu pun accent pe promovare în exces, având convingerea că ce e bun și serios din ceea ce fac se va afla oricum, la un moment dat dar, dacă aș da timpul înapoi, probabil că aș comunica public mai mult pentru că m-am pregătit și mă pregătesc în permanență în caz că trebuie să gestionez domenii diverse. Cu înțelepciunea de astăzi, probabil că unele lucruri (nu esențiale) le-aș fi decis diferit, mai ferm, dar nu regret. Am fost mereu Eu, cu greșelile și cu rezultatele mele.”

Spune despre sine că este „un om cu foarte multă afecțiune pentru cei dragi și pentru oameni, în general.”

„În cazul meu, vă mărturisesc că mi se spune des că, în public, par severă, foarte severă. Așa și este pentru că sunt concentrată, în general, să rezolv sau să găsesc o soluție, de multe ori la chestiuni în care a ajuns cuțitul la os. Prin comparație cu această percepție, eu sunt un om cu foarte multă afecțiune pentru cei dragi și pentru oameni, în general. Recunosc, ce nu se vede (nu îmi place să fac caz din acest lucru) e că de multe ori sunt obosită pentru că zilele mele sunt pline, fără să mă controleze cineva, preiau eu problemele oamenilor căutând soluții. Vede, însă, familia când ajung acasă că se acumulează oboseală. Oboseala aceea care are un gust bun, de multe ori, pentru că înseamnă că am mișcat ceva, am rezolvat ceva pentru oamenii corecți”.

Violeta Alexandru: „Nu mi-am propus să mut munții, am un simț al decenței bine dezvoltat”

Violeta Alexandru spune că nu are prea mulţi ani în politică, dar știe ce este important.

„Nu mi-am propus să mut munții, am un simț al decenței bine dezvoltat, nu îmi place să cad în ridicol. Eu sunt eu și mă comport profesionist, asumat, nu mă simt slabă. Nu doresc să primesc un tratament special. Mai ales în ultimii ani, am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir. Lor și celor care ne citesc le spun un lucru: trebuie să fiți naturale, dezinhibate, stăpâne pe voi pentru că sunteți capabile. Personalitatea unei persoane nu are legătură cu faptul că ești bărbat sau femeie. Se formează”, este mesajul pe care Violeta Alexandru îl are pentru tinerele din generaţiile viitoare.

„Nu ştiu ce moştenire las eu”, mai spune senatorul USR, însă este sigură de un lucru:

„Naturalețea. Asumarea imperfecțiunilor și încrederea că un om profesionist, serios, dedicat binelui public se vede. Trebuie să recunosc, în final, că nu știu ce moștenire las eu, dar sigură sunt că atât generațiile dinaintea mea, cât și cele de după mă inspiră pe mine atunci când văd seriozitate și dedicare pentru interesul public.”

