Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”

Pentru că martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Vocile câtorva se ridică mai sus ca ale altora pentru că viaţa e compusă din pete de culoare.

Senatorul PSD, Victoria Stoiciu, este una dintre cele 7 voci care s-au ridicat deasupra tumultului cotidian pentru a vorbi în numele femeilor a căror voce nu e auzită. Aşa a apărut Legea Femicidului. Forţa şi tăria de caracter a acestor femei a făcut ca femeile din România să primească protecţie sporită în faţa legii dacă din partea partenerilor lor nu au primit.

Să fii femeie în lumea politică din România, pentru Victoria Stoiciu, înseamnă să „muncești mai mult decât colegii bărbați că să fii luată în serios.”

„Nu mă plâng, pentru că eu am întrat în politică să schimb lucruri și asta înseamnă muncă. Dar constat așa, și pe propria piele și uitându-mă în jur, că atunci când un bărbat ajunge într-o funcție politică nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e. Se asumă din oficiu că e fie competent și merită, fie e un «șmecher». Ca femeie, trebuie să demonstrezi că meriți funcția respectivă.”

Femeia politician, într-un univers patriarhal românesc, „nu e văzută ca un egal al bărbatului, ci mai degrabă că ceva decorativ, pasiv, drăgălaș eventual”.

„Lumea politică e într-o foarte mare măsură o oglindă a societății. Ceea ce mă deranjează aici e ceea ce mă deranjează și în societate și anume faptul că femeia nu e văzută ca un egal al bărbatului, ci mai degrabă ca ceva decorativ, pasiv, drăgălaș, eventual. Și că femeile care nu se încadrează în acest tipar și își exercită cu adevărat rolul de egal sunt văzute ca un fel de vrăjitoare rele”, spune senatorul PSD.

Victoria Stoiciu: „Este dureros că nu avem mai multe femei tinere cu funcții importante în politică”

Vorbeşte fluent 4 limbi străine, franceză, engleză, rusă şi spaniolă, este cercetător ştiinţific în domeniul social-politic şi deşi este obişnuită să se ia de piept şi să înfrunte apucăturile troglodite, de multe ori, ale colegilor parlamentari, şi-a păstrat sensibilitatea şi şi-a pus vocea în slujba cauzelor care nu se pot face auzite până la tribuna parlamentului.

„Eu am întrat în politică recent la o vârstă și un nivel de pregătire profesională care mi-au permis să nu fac compromisuri și nici măcar să mă las intimidată. Și nici nu am pornit de jos. La 40 și ceva de ani, cu un parcurs profesional independent de politică în spate știi cine ești, ce poți și nu te clatini așa ușor. Cred însă că ar fi fost mai complicat dacă aveam 20 și ceva de ani și eram la început de drum. Cred că principalul compromis pe care îl face o femeie tânără care întra în politică e că în ciuda unor merite evidente, rămâne în umbră și nu e luată foarte în serios. Este dureros că nu avem mai multe femei tinere cu funcții importante în politică.”

Victoria Stoiciu mai spune despre sine că exerciţiul tachinării cu cei apropiați „e relaxant și sănătos să poți să faci mișto de ține și de alții fără să te iei în serios.”

„Cred că e cel mai bun antidot împotriva grandomaniei, aroganței și chiar fanatismului. De asemenea, mai sunt și foarte meditativă, chiar dacă fac o afirmație fermă în spațiul public în capul meu continuu să desfac firul în patru, să analizez. Îmi place să citesc, îmi plac filmele, îmi plac prietenii și mersul pe jos.”

Deşi pare că cine foarte bine ce face ca senator, la tribuna parlamentului, femeia Victoria Stoiciu spune că şi-ar fi dorit să aibă mai multă încredere în sine

„Aș fi vrut să am mai multă încredere în mine și în forțele proprii acum 10 sau 15 ani. Noi femeile suntem cumva educate să fim neîncrezătoare în noi înșine, în ce putem. Nu știu dacă aș fi făcut neapărat mai multe, pentru că de regulă accept provocările pe care viață mi le aduce, nu rezist să mă pun pe mine însămi la încercare dacă mi se oferă ocazia. Dar dacă aș fi avut mai multă încredere în ce pot, cel puțîn m-ar fi costat mult mai puțini nervi și emoții toate aceste încercări.”

Moştenirea pe care o lasă senatorul PSD: „Mi-ar plăcea să le ofer curajul și încrederea că merită să lupți pentru o lume mai bună”

„Cred că fiecare femeie și fiecare bărbat are momente când se simte slab și nu e nici o rușine” spune senatorul Victoria Stoiciu despre expresia că „femeia este sexul slab, în timp ce bărbatul este sexul tare”.

„Nu aș fi spus asta niciodată pentru că nu am crezut niciodată așa ceva. Cred doar că normele sociale permit mai ușor femeilor să își exteriorizeze emoțiile, de exemplu e acceptabil ca o femeie să plângă și un bărbat nu, iar asta nu este în regulă. Cred că fiecare femeie și fiecare bărbat are momente când se simte slab și nu e nici o rușine. Să spui că femeia e slabă iar bărbatul puternic înseamnă să minimalizezi femeia și să pui o presiune insuportabilă pe bărbat. Eu nu am făcut nimic special că să demonstrez contrariul. Pur și simplu sunt așa cum sunt și cum îmi vine. Și sunt un om cu slăbiciuni ca toți oamenii, dar tocmai asta mă face puternică, faptul că știu să mi le gestionez.”

Şi cum fiecare om pe pământul acesta e dator cu o moştenire, oricare ar fi natura acesteia, senatorul Victoria Stociu spune despre a sa că ar putea să fie „curajul și încrederea că merită să lupți pentru o lume mai bună.”

„Asta nu depinde doar de mine, depinde și de cum percep ceilalți ceea ce fac eu. Dar mie mi-ar plăcea să le ofer curajul și încrederea că merită să lupți pentru o lume mai bună, mai dreaptă, pentru că nimeni nu o va face în locul nostru. Mi-ar plăcea că eu să fi pus o cărămidă măcar la construcția acestei lumi mai bune, pe care ele vor putea clădi în continuare.

Mă tem că vremurile care vin sunt foartr tulburi și grele, valul de extremism nu poate fi oprit și el nu este on favoarea noastră. Dar chiar și atunci când vremurile îți sunt împotriva, trebuie să lupți pentru lucrurile în care crezi, nu pebtru cele care sunt comode, pentru că dacă azi lumea e un loc mai bun decât era acum 200 de ani e pentru că unele femei și unii bărbați au luptat pentru asta, în ciuda vicisitudinilor și a costurilor uneori uriașe”, mai spune senatorul PSD, Victoria Stoiciu, pentru Gândul.

