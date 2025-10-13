Ion Cristoiu, despre anunțurile Șefului Apărării în legătură cu rezerviștii. „Va fi o brambureală”

Va fi o brambureală! Așa răspunde Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, la declarațiile Șefului Apărării, care se referă la cum vor fi rechemați rezerviștii. Vezi emisiunea integrală aici.

„Va fi o brambureală. Plicul cu chemarea trebuie să te duci să îl iei de la poștă, sau vine un soldat. Bun, după asta te duci la unitatea militară cea mai apropiată de casă. Nu o să se organizeze armata. „