Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că este prezentarea documentului despre anulare alegerilor de către Nicușor Dan a fost un gest inadecvat, întrucât nu există dovezi concrete împotriva lui Călin Georgescu, sau care să dovedească interferența Rusiei.

„N-ai în legătura cu un alt stat n-ai voie să spui decât lucruri dovedite. Putea să spună „nu fac” Asta e slugărnicie.

Ei vor să legitimeze o crima si fac zilnic alta crima. În momentul în care tu spui că Georgescu era pregătit din 2019 de către ruși, iar Serviciile unde erau, iar el spune că au fost luate prin surprindere”, a declarat Ion Cristoiu.

