Ion Cristoiu spune că Naumescu, consilierul lui Nicușor, e suveranist: „Asta ar zice orice suveranist”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene.

„Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus:

„Este nevoie să prezentăm pe plan intern și extern a priorităților României pe plan UE care să depășească stadiul inițial de stat membru nou, timid și asistat financiar politic, definindu-ne ca stat matur, predictibil și competent care stă cu demnitate la masa procesului european”, a precizat Ion Cristoiu.

„Ce au cerut altceva suveraniștii? Naumescu a avut o evoluție foarte interesantă. Era Trump-ist. Se duce la Digi e USR-ist. Se duce la Realitatea e suveranist”, a precizat Cristoiu.