Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”

Ion Cristoiu a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre atributele pe care ar trebui să le întrunească viitorul premier. Publicistul a precizat că noul prim-ministru „trebuie să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”

„Trebuie să vină un premier mai politician.

În primul rând trebuie să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică. Bolojan e același chestie cu Bayrou. Dacă vrea să plece ca să candideze în locul lui Nicu. Era vorba să vină Predoiu, premier…Scăpăm la interne de el”, a declarat Ion Cristoiu.