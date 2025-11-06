Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat”

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a confirmat prezența sistemului anti-dronă MEROPS în România.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că România are deja instalat un sistem anti-dronă de ultimă generație, bazat pe inteligența artificială. Acesta a menționat că echipamentul este în faza de testare și integrare.

„Da, e în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni. Îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale. Am anunțat și săptămâna trecută, miercuri, când s-a vorbit despre retragerea americanilor, că avem acest sistem. Iată că relația cu americanii funcționează. E e foarte în regulă. Chiar dânșii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes și în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânșii pentru a-l conecta, ca să spun așa, la celelalte sisteme ale noastre și a-l băga în planurile operaționale,” a transmis Moșteanu.