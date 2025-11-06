Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”

Bianca Dogaru
06 nov. 2025, 21:33, Actualitate
Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că există informații secrete în legătură cu retragerea trupelor americane din România. Acesta spune că unele detalii pot fi discutate doar într-un cadru controlat și nu pot fi făcute publice „la televizor”.

Întrebat dacă există informații secrete legate de această retragere a trupelor americane, ministrul a confirmat:

„Păi, există. Relațiile diplomatice și diplomatico-militare nu se pot face altfel. Discuțiile și negocierile nu se pot face la televizor. De-aia există diplomație, de-aia există Executiv până la urmă. Când te duci într-o discuție publică cu 460 de parlamentari, nu poți spune toate lucrurile exact asa cum s-au întâmplat,” a declarat Moșteanu. 

