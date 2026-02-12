Prima pagină » Știri externe » Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron

Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron

12 feb. 2026, 20:18, Știri externe
Președintele Republicanilor și fost ministrul de interne, Bruno Retailleau, și-a anunțat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Liderul partidului conservator Les Républicains a declarat că este pregătit pentru această cursă, pe care o descrie ca o decizie „îndelung maturizată”.

Retailleau a câștigat vizibilitate majoră în perioada în care a ocupat funcția de Ministru de Interne în guvernul lui Michel Barnier, în perioada septembrie 2024 – octombrie 2025. În luna mai 2025, acesta a fost ales președinte al partidului Les Républicains, de unde a putut să își consolideze controlul asupra dreptei conservatoare.

Printre politicile promovate de acesta, se numără: promovarea unor măsuri stricte pentru controlul fluxului de migranți; reducerea cheltuielilor publice și scăderea numărului de funcționari; eliminarea subvențiilor publice pentru energia eoliană și fotovoltaică.

Retailleau încearcă să se prezinte ca o alternativă atât pentru alegătorii dezamăgiți de curentul președintelui Macron, cât și pentru cei care ezită să voteze cu partidele de extremă dreapta, precum Rassemblement National, din cauza lipsei lor de experiență guvernamentală.

Înainte de a deveni ministru, a fost o figură centrală în Senatul francez în calitate de președinte al grupului Les Républicains. Are la active o experiență administrativă vastă ca fost președinte al consiliilor regionale și departamentale din Vendée și Pays de la Loire.

