Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu

Piureul de cartofi este un aliment de bază pentru multe cine, de la cârnați cu piure de cartofi până la plăcintă ciobănească. Cu toate acestea, se constată că uneori piureului îi poate lipsi puțină aromă și cremozitate.

Când fac piureul de cartofi, îmi place să toc cartofii în bucăți mici și uniforme, apoi să-i pasez cu lapte și unt. Apoi îi condimentez cu sare și piper înainte de servire. Totuși, săptămâna aceasta am decis să încerc ceva diferit cu piureul meu, iar aroma s-a schimbat complet, explică gastronomul Mia O’Hare pentru Express.

Am vrut să fac piureul meu mai cremos și mai gustos decât eram obișnuită și am decis să presar niște parmezan. Brânza a transformat preparatul și a oferit o garnitură mult mai bogată felului meu principal.

Nu-mi venea să cred ce diferență a făcut simpla adăugare și nici nu a fost o cheltuială exorbitantă. Multe dintre mâncărurile mele folosesc brânză, așa că am tendința să păstrez parmezanul în frigider.

Cred că este mai bine să folosiți parmezan proaspăt ras, decât amestecuri pre-rase, deoarece acestea nu se topesc la fel de mult.