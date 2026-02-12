Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu

Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu

12 feb. 2026, 20:11, Rețete
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu

Piureul de cartofi este un aliment de bază pentru multe cine, de la cârnați cu piure de cartofi până la plăcintă ciobănească. Cu toate acestea, se constată că uneori piureului îi poate lipsi puțină aromă și cremozitate.

Când fac piureul de cartofi, îmi place să toc cartofii în bucăți mici și uniforme, apoi să-i pasez cu lapte și unt. Apoi îi condimentez cu sare și piper înainte de servire. Totuși, săptămâna aceasta am decis să încerc ceva diferit cu piureul meu, iar aroma s-a schimbat complet, explică gastronomul Mia O’Hare pentru Express.

Am vrut să fac piureul meu mai cremos și mai gustos decât eram obișnuită și am decis să presar niște parmezan. Brânza a transformat preparatul și a oferit o garnitură mult mai bogată felului meu principal.

Nu-mi venea să cred ce diferență a făcut simpla adăugare și nici nu a fost o cheltuială exorbitantă. Multe dintre mâncărurile mele folosesc brânză, așa că am tendința să păstrez parmezanul în frigider.

Cred că este mai bine să folosiți parmezan proaspăt ras, decât amestecuri pre-rase, deoarece acestea nu se topesc la fel de mult.

Cum să fac piureul cremos de cartofi

  • Curățați și tăiați cartofii în bucăți mici.
  • Clătiți-i sub apă rece înainte de a-i pune într-o cratiță cu apă rece. Aduceți la fierbere.
  • Lăsați să fiarbă aproximativ 20 de minute sau până când cartofii sunt fragezi.
  • Scurgeți cartofii și puneți-i înapoi în cratiță.
  • Piureați-i și adăugați lapte și unt, dacă folosiți, pentru a obține consistența dorită.
  • Dați parmezanul peste piure. Încorporați brânza manual, chiar înainte de servire.
  • Asigurați-vă că s-a topit în cartofi și bucurați-vă de aromele intensificate.

Un sfat suplimentar este să folosiți cartofi cu amidon.

